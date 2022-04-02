На Одещині ППО збила ракети

Під час обстрілу на Одещині окупанти спробували вразити об'єкти критичної інфраструктури. Системи ППО збили ракети.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
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"Завдяки своєчасному та ефективному реагуванню сил протиповітряної оборони, ракети не потрапили до запланованих ворогом об'єктів", – йдеться у повідомленні.
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Ситуація перебуває під контролем Збройних Сил України. Обставини події уточнюються.
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