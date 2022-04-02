В Одесской области ПВО сбила ракеты

Во время обстрела Одесской области оккупанты попытались поразить объекты критической инфраструктуры. Системы ПВО сбили ракеты.
Об этом сообщает Оперативное командование "ЮГ".
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"Благодаря своевременному и эффективному реагированию сил противовоздушной обороны, ракеты не попали в запланированные врагом объекты", - говорится в сообщении.
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Ситуация находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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