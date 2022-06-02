У МВС повідомили про початок контрнаступу ЗСУ на Миколаївщині

Українські військові змусили окупантів відступити зі значними втратами

Віктор Андрусів повідомив про контрнаступ ЗСУ у Миколаївській області. / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України проводять контрнаступ на Миколаївщині. Певних успіхів вдалося досягнути у напрямку Каховки. Українські захисники не залишили окупантам іншого варіанту, як відступити.

Про це повідомив радник голови МВС Віктор Андрусів.

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За його даними, під час контратаки ЗСУ росіяни зазнали значних втрат.

"Тим часом у нас успіхи в Миколаївській області в напрямку Каховки. Місцями ЗСУ настільки вклинилися між батальйонними групами окупанта, що в них не залишається варіантів як відступати. Ворог також зазнав серйозних втрат в артилерії і бронетехніці", – написав радник глави МВС.

Водночас, Андрусів закликав не радіти передчасно.

"Контрнаступ тільки розвивається і ворог готує серйозну відповідь. Тримаємо кулаки і віримо в ЗСУ", – написав він.

Окупанти відступають на півдні України

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, з'явилися ознаки того, що російська армія готується відступати на Миколаївщині. Окупанти почали підривати мости, боячись контрнаступу української армії. Також російські солдати у паніці вивозять награбоване.

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За його даними, російські окупанти почали підривати мости під час відступу.

"Вони бояться контрнаступу української армії і підривають відходячи. Бояться прориву ЗСУ, а ми не боїмося і підтримуємо наших військових", – сказав Кім.

Жителів області голова ОВА попросив не повертатись додому ще 2-3 тижні. За його словами, впродовж цього часу ЗСУ продовжать відтісняти окупантів.

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