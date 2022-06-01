На Херсонщині окупанти намагалися прорватися в тил підрозділів ЗСУ, а отримали по заслугах

Російські окупанти у районі Добрянки на півночі Херсонської області намагалися прорватися в тил українських підрозділів.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
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Спроба ворожої диверсійно-розвідувальної групи була невдалою, оскільки захисники України дали відсіч. Окупантам довелося відступати на вихідні позиції.
Також загарбники проводили повітряну розвідку за допомогою безпілотника "Орлан-10".
"Влучним пострілом бійців нашого зенітно-ракетного підрозділу повітряного розвідника знищено", — йдеться в повідомленні.
Крім того, вдалося знищити й окупантів.
"Загалом за добу виконанням вогневих завдань наші ракетно-артилерійські підрозділи і авіація завдали ворогу втрат, що складають: 70 рашистів, самохідну артустановку, 2 зенітних установки, 2 гаубиці "Мста-Б", 4 одиниці броньованої техніки та 5 – автомобільної. Також подавлено 2 командно-спостережних пункти батальйонних тактичних груп противника", — повідомили в командуванні "Південь".
На Донбасі ЗСУ мінусували техніку окупантів
Українські захисники зі складу угруповання Об’єднаних сил протягом минулої доби відбили 9 атак ворога. На 4 локаціях тривають бої.
Протягом доби 31 травня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
- 2 танки;
- 13 артилерійських систем;
- 8 бойових броньованих машин;
- 6 ворожих автомобілів.
Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 45 цивільних об’єктів, з них: 41 житловий будинок, школу мистецтв, дитячий садок та ряд господарських споруд. В результаті цих обстрілів загинула жінка, ще двох чоловіків поранено.
Дані про точну кількість загиблих, поранених, руйнування та пошкодження в обох областях уточнюються.