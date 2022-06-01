На Херсонщині окупанти намагалися прорватися в тил підрозділів ЗСУ, а отримали по заслугах

Українські захисники успішно відбили наступ ворога

ЗСУ відбили окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти у районі Добрянки на півночі Херсонської області намагалися прорватися в тил українських підрозділів.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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Спроба ворожої диверсійно-розвідувальної групи була невдалою, оскільки захисники України дали відсіч. Окупантам довелося відступати на вихідні позиції.

Також загарбники проводили повітряну розвідку за допомогою безпілотника "Орлан-10".

"Влучним пострілом бійців нашого зенітно-ракетного підрозділу повітряного розвідника знищено", — йдеться в повідомленні.

Крім того, вдалося знищити й окупантів.

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"Загалом за добу виконанням вогневих завдань наші ракетно-артилерійські підрозділи і авіація завдали ворогу втрат, що складають: 70 рашистів, самохідну артустановку, 2 зенітних установки, 2 гаубиці "Мста-Б", 4 одиниці броньованої техніки та 5 – автомобільної. Також подавлено 2 командно-спостережних пункти батальйонних тактичних груп противника", — повідомили в командуванні "Південь".

На Донбасі ЗСУ мінусували техніку окупантів

Українські захисники зі складу угруповання Об’єднаних сил протягом минулої доби відбили 9 атак ворога. На 4 локаціях тривають бої.

Протягом доби 31 травня військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

2 танки;

13 артилерійських систем;

8 бойових броньованих машин;

6 ворожих автомобілів.

Окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 45 цивільних об’єктів, з них: 41 житловий будинок, школу мистецтв, дитячий садок та ряд господарських споруд. В результаті цих обстрілів загинула жінка, ще двох чоловіків поранено.

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Дані про точну кількість загиблих, поранених, руйнування та пошкодження в обох областях уточнюються.

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