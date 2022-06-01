Полетів до пекла: ЗСУ збили вертоліт окупантів "Алігатор" (відео)

З цього вертольоту окупанти стріляли авіаційними ракетами

ЗСУ нищать техніку ворога/Фото: колаж: "Сьогодні"

На Ізюмському напрямку українські захисники збили російський гелікоптер Ка-52, також відомий як "Алігатор".

Про це повідомили на сторінці 93 ОМБр Холодний Яр у Facebook.

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"По наших позиціях на Ізюмському напрямку постійно працювали ворожі вертольоти. Закидували некерованими авіаційними ракетами. Сьогодні знову вилетіло два гелікоптери. Один із них вдалося збити за допомогою ПЗРК "Ігла", — розповів військовослужбовець бригади Іван.

ЗСУ пішли у наступ на Херсонщині

Збройні сили України пішли у наступ на населений пункт Нова Каховка Херсонської області.

За словами військового експерта Олега Жданова, звільнення міста може дозволити Збройним силам України розсікти плацдарм російського угруповання на дві частини.

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Більш того, в разі успіху в України з'являється можливість звільнення Херсона та оточення криворізького угруповання.

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