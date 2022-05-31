ЗСУ пішли у наступ на Херсонщині — Жданов

Уже незабаром українські війни можуть звільнити тимчасово окупований Херсон

ВСУ почали звільняти Херсонську область від ворога/Фото: колаж: "Сьогодні"

Збройні сили України пішли у наступ на населений пункт Нова Каховка Херсонської області.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов, пише Telegram-канал "Сьогодні".

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За словами Жданова, звільнення міста може дозволити Збройним силам України розсікти плацдарм російського угруповання на дві частини.

Більш того, в разі успіху в України з'являється можливість звільнення Херсона та оточення криворізького угруповання.

Наступ ЗСУ під Херсоном викликав в окупантів паніку

Стрімкий наступ ЗСУ на Південнобузькому напрямку змусив ворога покинути село Миколаївку Херсонської області. Окупанти в паніці через втрату населеного пункту, це їх деморалізувало.

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"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами ворожим силам за добу завдано суттєвих втрат: всього знищено 78 рашистів, 8 танків, 2 гаубиці, самохідна гармата "Піон", 2 реактивні системи залпового вогню "Град", 5 одиниць броньованої та дві – автомобільної техніки", — йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь".

Зазначається, що у Чорному морі кораблі ворожого угруповання продовжують виконувати завдання з блокування судноплавства та роботи портів.

У готовності до застосування ракетного озброєння – один носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

"З метою забезпечення підрозділів рашистів на острові Зміїний здійснюється перехід у напрямку острова десантного катера "Дюгонь" та двох десантних швидкісних катерів "Раптор". При цьому надводні кораблі противника обережно тримають дистанцію від материкової України, остерігаючись ракетного ураження", — повідомили в угрупованні "Південь".

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