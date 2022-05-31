Наступ ЗСУ під Херсоном викликав в окупантів паніку

Українські захисники щодня нищать ворогів

ЗСУ видворили окупантів із села у Херсонській області/Фото: колаж: "Сьогодні"

Стрімкий наступ ЗСУ на Південнобузькому напрямку змусив ворога покинути село Миколаївку Херсонської області. Окупанти в паніці через втрату населеного пункту, це їх деморалізувало

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами ворожим силам за добу завдано суттєвих втрат: всього знищено 78 рашистів, 8 танків, 2 гаубиці, самохідна гармата "Піон", 2 реактивні системи залпового вогню "Град", 5 одиниць броньованої та дві – автомобільної техніки", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Чорному морі кораблі ворожого угруповання продовжують виконувати завдання з блокування судноплавства та роботи портів.

У готовності до застосування ракетного озброєння – один носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

"З метою забезпечення підрозділів рашистів на острові Зміїний, здійснюється перехід у напрямку острова десантного катера "Дюгонь" та двох десантних швидкісних катерів "Раптор". При цьому надводні кораблі противника обережно тримають дистанцію від материкової України, остерігаючись ракетного ураження", — повідомили в угрупованні "Південь".

Арестович розповів, як ЗСУ професійно знищують окупантів

Щоденно українські захисники знищують російських окупантів. Особливо успішно ЗСУ накрили ворогів упродовж 29-30 травня.

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"Десь тиждень у нас була велика проблема — не надходило відомостей про вдалі накриті групові стаціонарні цілі російської армії. Вчорашня і сьогоднішня доба – це просто море розливане. Накритий командний пункт під Ізюмом, накритий вузол зв'язку в Лимані, накрито дві колони +40 одиниць техніки в Херсонській області. Накриті російські танки типу Т-62 на розвантаженні, цілий ешелон накритий, теж у Херсонській області. І ще, брехати не буду, тому що не можу згадати, що саме, але в Донецьку кудись добре потрапили, чи то по складу, чи ще кудись", — сказав Арестович.

Радник голови ОП зазначив, що тиждень українські військові не мали змоги відстрілятися. Накрили окупантів тоді, коли на українські позиції перекинули артилерію та снаряди. Також очікується, що ще буде перекинуто техніку, і тоді ЗСУ знову почнуть масово знищувати ворогів.

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