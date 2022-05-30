ЗСУ збили рідкісний гелікоптер окупантів за $36 млн

Українські військові продовжують завдавати ударів російським окупантам. Зокрема, збито рідкісний російський гелікоптер Мі-35МС вартістю близько $36 млн.
Про це повідомив у Telegram журналіст Андрій Цаплієнко.
Російський гелікоптер
За словами журналіста, такі гелікоптери призначаються для перевезень вищого військового командування.
Гелікоптер є модифікованою версією бойового вертольота Мі-35М.
Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов заявив, що в Сєвєродонецьку українські захисники розбили штурмову групу 7 бригади російських окупантів. Внаслідок цього десантники 81 бригади взяли в полон двох солдатів. Також деяких супротивників ліквідували.