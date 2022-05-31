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Наступление ВСУ под Херсоном вызвало у оккупантов панику

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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31 мая, 04:39
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Украинские защитники ежедневно уничтожают врагов
ВСУ выдворили оккупантов из села в Херсонской области/Фото: коллаж: "Сегодня"
ВСУ выдворили оккупантов из села в Херсонской области/Фото: коллаж: "Сегодня"

Стремительное наступление ВСУ на Южнобужском направлении заставило врага покинуть село Николаевка Херсонской области. Оккупанты в панике из-за потери населенного пункта, это их деморализировало

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями вражеским силам за сутки нанесены существенные потери: всего уничтожено 78 рашистов, 8 танков, 2 гаубицы, самоходная пушка "Пион", 2 реактивные системы залпового огня "Град", 5 единиц бронированной и автомобильной техники", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Черном море корабли вражеской группировки продолжают выполнять задачи блокировки судоходства и работы портов.

В готовности к применению ракетного вооружения – один носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

"С целью обеспечения подразделений рашистов на острове Змеиный, осуществляется переход в направлении острова десантного катера "Дюгонь" и двух десантных скоростных катеров "Раптор". При этом надводные корабли противника осторожно держат дистанцию от материковой Украины, опасаясь ракетного поражения", — сообщили в командовании "Юг".

Арестович рассказал, как ВСУ профессионально уничтожают оккупантов

Ежедневно украинские защитники уничтожают российских оккупантов. Особенно успешно ВСУ накрыли врагов 29-30 мая.

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"Где-то неделю у нас была большая проблема – не поступало сведений об удачных накрытых групповых стационарных целей российской армии. Вчерашние и сегодняшние сутки это просто море разливанное. Накрыт командный пункт под Изюмом, накрыт узел связи в Лимане, накрыты две колонны +40 единиц техники в Херсонской области. Накрыты российские танки типа Т-62 на разгрузке, целый эшелон накрыт, тоже в Херсонской области. И еще, врать не буду, потому что не могу вспомнить, что именно, но в Донецке куда-то хорошо попали, то ли по складу, то ли еще куда-то", — сказал Арестович.

Советник главы ОП отметил, что неделю украинские военные не имели возможности отстреляться. Накрыли оккупантов тогда, когда на украинские позиции перебросили артиллерию и снаряды. Также ожидается, что еще буде переброшена техника, и тогда ВСУ опять начнут массово уничтожать врагов.

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