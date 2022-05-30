ВСУ сбили редкий вертолет оккупантов за $36 млн

Андрей Цаплиенко рассказал о его назначении

ВСУ сбили редкий российский вертолет. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные продолжают наносить удары российским оккупантам. В частности, сбит редкий российский вертолет Ми-35МС стоимостью около $36 млн.

Об этом сообщил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.

Реклама

Российский вертолет

По словам журналиста, такие вертолеты предназначаются для перевозок высшего военного командования.

Фото – t.me/Tsaplienko.

Фото – t.me/Tsaplienko.

Реклама

Вертолет является модифицированной версией боевого вертолета Ми-35М.

Напомним, журналист Юрий Бутусов заявил, что в Северодонецке украинские защитники разбили штурмовую группу 7 бригады российских оккупантов. В результате десантники 81 бригады взяли в плен двух солдат. Также некоторых противников ликвидировали.

Читайте также: