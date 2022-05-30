ВСУ сбили редкий вертолет оккупантов за $36 млн

Украинские военные продолжают наносить удары российским оккупантам. В частности, сбит редкий российский вертолет Ми-35МС стоимостью около $36 млн.
Об этом сообщил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.
Российский вертолет
По словам журналиста, такие вертолеты предназначаются для перевозок высшего военного командования.
Вертолет является модифицированной версией боевого вертолета Ми-35М.
Напомним, журналист Юрий Бутусов заявил, что в Северодонецке украинские защитники разбили штурмовую группу 7 бригады российских оккупантов. В результате десантники 81 бригады взяли в плен двух солдат. Также некоторых противников ликвидировали.