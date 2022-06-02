Українські військові посунули окупантів на вулицях міста

Гайдай повідомив про контратаки ЗСУ в Сєвєродонецьку. / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу росіянам не вдалося досягти успіхів у Сєвєродонецьку. Водночас українські військові здійснювали контратаки. Вони змогли посунути окупаційні війська на декількох вулицях.

Про це повідомив гjkjва Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону.

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Він зазначив, що ситуація в області залишається складною, а російська армія намагається прорвати оборону ЗСУ з декількох напрямків – із боку Золотого, Попасної, Комишувахи, Білогорівки.

"Зараз найкраща для них ціль – Сєвєродонецьк, але за ніч успіхів по Сєвєродонецьку не було. Вони контролюють більшу частину міста. Вчора наші хлопці робили контратаки, на декількох вулицях міста ворога посунули", – повідомив Гайдай.

Голова Луганської області запевнив, що з українцями, які перебувають у бомбосховищах, є зв’язок. Також вони забезпечені усім необхідним.

Чим ризикує Росія у боях за Сєвєродонецьк

Росія на Донбасі в районі Сєвєродонецька досягла більших локальних успіхів, ніж раніше, за рахунок зосередження сил і вогню на відносно невеликій території. Однак це змушує Росію ризикувати в інших місцях на окупованих територіях. Зокрема, менша увага приділяється Херсонській області, де ЗСУ проводять контрнаступ.

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У Міноборони Британії зазначили, що тривають сильні обстріли та йдуть вуличні бої на околицях Сєвєродонецька.

Водночас політична мета Росії, ймовірно, полягає в тому, щоб повністю окупувати територію Донецької та Луганської областей.

"Для цього Росії необхідно забезпечити подальші складні оперативні цілі за межами Сєвєродонецька, включаючи ключове місто Краматорськ та магістральну дорогу М04 Дніпро-Донецьк", – заявили у розвідці.

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