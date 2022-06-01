Війська РФ намагаються захопити нові райони Сєвєродонецька – деталі

Окупанти руйнують інфраструктуру та об'єкти промисловості

Сергій Гайдай розповів, як РФ руйнує Сєвєродонецьк. Фото: колаж "Сьогодні"

Війська РФ продовжують штурмувати Сєвєродонецьк Луганської області. Так, окупанти вже увійшли до центральних районів міста. Вони продовжують руйнувати інфраструктуру та об'єкти промисловості.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Яка ситуація у Луганській області?

Росіяни відкрили вогонь по заводу "Пролетарій" та об’єднанню "Азот", увійшли в центральні райони Сєвєродонецька.

Так, росіяни ведуть штурмові дії, закріплюються в центрі Сєвєродонецька, водночас продовжуючи руйнувати інфраструктуру і об’єкти промисловості. О 18:55 вони з літака атакували об’єднання "Азот", внаслідок чого стався викид отруйних речовин.

Вдень ворог здійснив артилерійський обстріл заводу "Пролетарій" в Лисичанську – зафіксовані пошкодження декількох приміщень. Продовжується цинічне знищення житлового фонду.

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У Гірському росіянами зруйновано щонайменше шість будинків і місцева школа мистецтв, у Врубівці – шість будинків, у Новоіванівці – п’ять, у Сєвєродонецьку – чотири, у Лисичанську – три, у Миколаївці – два.

Штурмові дії 31 травня окупанти проводили у північних, південних та східних районах Сєвєродонецька.

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РФ обстрілює Луганську область Фото: Сергій Гайдай

Окупанти не виконали наказ Путіна: ексрозвідник про бої за Сєвєродонецьк

Президент Росії Володимир Путін ще тиждень тому ультимативно зажадав від військового командування РФ взяти Сєвєродонецьк за два дні, але в окупантів нічого не виходить. Про це розповів ексглава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі проєкту FREEDOM на YouТube-каналі "Україна 24".

Як пояснив ексрозвідник, Сєвєродонецьк не має для окупантів стратегічного значення, проте є символом, як Маріуполь, тому вони не шкодують сил для захоплення майже повністю зруйнованого міста.

"Чому Сєвєродонецьк? Тому що є конкретні вказівки Путіна, і Путін не розуміє, чому вони не виконані. Тиждень тому було поставлене питання: за два дні взяти Сєвєродонецьк, конкретно Шойгу, під загрозою ледь не його усунення. Але такого не відбулося. Вони захопили, наприклад, готель "Мир", кілька вулиць, але не більше", – заявив він.

Маломуж зазначив, що на деяких напрямках ЗСУ "провели контрудари біля Сєвєродонецька, по Сіверському Донцю та інших напрямках". Ці потужні оманні удари вимагають нових сил окупантів.

"Концентрація сил і техніки у Сєвєродонецьку не виходить потужною, хоча вони кинули все... І тут суб'єктивна позиція президента Росії – щоб цей "символ" взяти. І це не виходить, хоча засоби кинуті і з Харківської області, частково з Донецької області, частину зняли з Маріуполя, і ті, що були в Київській, Чернігівській, Сумській областях. Цей формат не реалізується", – зазначив колишній голова Служби зовнішньої розвідки.

Маломуж додав, що командування вимагає від армії РФ захопити не лише Сєвєродонецьк, а й інші міста Донецької та Луганської областей:

"Це непосильне завдання. Крім "символу", Сєвєродонецька, путінське керівництво поставило чіткі завдання вийти на межі Луганської та Донецької областей ще 9 травня. Тепер до 25 травня було, потім до кінця травня. Ставлять нові терміни, але вони не реалізуються".

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