Войска РФ пытаются захватить новые районы Северодонецка – детали

Оккупанты разрушают инфраструктуру и объекты промышленности

Сергей Гайдай рассказал, как РФ разрушает Северодонецк. Фото: коллаж "Сегодня"

Войска РФ продолжают штурмовать Северодонецк Луганской области. Так, оккупанты уже вошли в центральные районы города. Они продолжают разрушать инфраструктуру и объекты промышленности.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Реклама

Какая ситуация в Луганской области?

Россияне открыли огонь по заводу "Пролетарий" и объединению "Азот", вошли в центральные районы Северодонецка.

Так, россияне ведут штурмовые действия, закрепляются в центре Северодонецка, при этом продолжая разрушать инфраструктуру и объекты промышленности. В 18:55 они с самолета атаковали объединение "Азот", в результате чего произошел выброс ядовитых веществ.

Днем враг совершил артиллерийский обстрел завода "Пролетарий" в Лисичанске – зафиксированы повреждения нескольких помещений. Продолжается циничная ликвидация жилищного фонда.

Реклама

В Горском оккупанты разрушили по меньшей мере шесть домов и местную школу искусств, во Врубовке – шесть домов, в Новоивановке – пять, в Северодонецке – четыре, в Лисичанске – три, в Николаевке – два.

Штурмовые действия 31 мая оккупанты проводили в северных, южных и восточных районах Северодонецка.

Реклама

РФ обстреливает Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай

Оккупанты не выполнили приказ Путина: экс-разведчик о боях за Северодонецк

Президент России Владимир Путин еще неделю назад ультимативно потребовал от военного командования РФ взять Северодонецк за два дня, но у оккупантов ничего не получается. Об этом рассказал экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире проекта FREEDOM на YouТube-канале "Україна 24".

Как объяснил экс-разведчик, Северодонецк не имеет для оккупантов стратегического значения, однако является символом, как Мариуполь, поэтому они не жалеют сил для захвата почти полностью разрушенного города.

"Почему Северодонецк? Потому что есть конкретные указания Путина, и Путин не понимает, почему они не выполнены. Неделю назад был поставлен вопрос: за два дня взять Северодонецк, конкретно Шойгу, под угрозой чуть ли не его смещения. Но это не состоялось. Они захватили, например, отель "Мир", несколько улиц, но не больше", – заявил он.

Маломуж отметил, что на некоторых направлениях ВСУ "провели контрудары возле Северодонецка, по Северскому Донцу и другим направлениям". Эти отвлекающие мощные удары требуют новых сил оккупантов.

"Концентрация сил и техники в Северодонецке не получается мощной, хотя они бросили все... И тут субъективная позиция президента России – чтобы этот "символ" взять. И это не получается, хотя средства брошены и из Харьковской области, частично из Донецкой области, часть сняли с Мариуполя, и те, которые были в Киевской, Черниговской, Сумской областей. Этот формат не реализуется", – отметил бывший глава Службы внешней разведки.

Маломуж добавил, что командование требует от армии РФ захватить не только Северодонецк, но и другие города Донецкой и Луганской областей:

"Это непосильная задача. Кроме "символа", Северодонецка, путинское руководство поставило четкие задачи выйти на границы Луганской и Донецкой областей еще 9 мая. Теперь к 25 мая было, потом к концу мая. Ставятся новые сроки, но они не реализуются".

Ранее мы писали: