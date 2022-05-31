Лінія фронту розділила місто навпіл. Мер повідомив про ситуацію в Сєвєродонецьку

Українські захисники продовжують тримати оборону

Мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк повідомив про ситуацію в місті. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. Окупанти зайняли позиції на половині міста. Однак ЗСУ все ще обороняються і відбивають атаки ворога. Щонайменше 10 цивільних за минулу добу поранені, однак ця кількість неточна, адже зв'язок із містом відсутній.

Про це повідомив глава Сєвєродонецької військової адміністрації Олександр Стрюк в ефірі національного телемарафону.

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Мер наголосив, що місто досі українське і захисники ще можуть вибити звідти окупантів.

"На жаль, лінія фронту розділила місто навпіл, але разом з тим місто ще обороняється, місто ще українське. ЗСУ тримають лінію оборони і сподіваємося найближчим часом виб'ють звідти орків", – сказав Стрюк.

За його словами, росіяни зайняли позиції на половині Сєвєродонецька. Водночас, Стрюк зазначив, що не можна говорити про окупацію половини міста.

Увага! Карта нижче від deepstatemap.live – тільки для наочності, її не можна використовувати для прокладання "безпечних" маршрутів:

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Карта ситуації в Сєвєродонецьку. Скріншот: deepstatemap.live

Гуманітарна ситуація в місті

Мер повідомив, що евакуація людей із Сєвєродонецька зупинена. Зв'язок у місті відсутній.

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"Мені відомо, що за минулу добу було до 10 поранених серед цивільних. Але ця цифра досить нечітка", – сказав Стрюк.

Він також додав, що продовольства в місті вистачить на декілька днів.

За словами мера, нині у Сєвєродонецьку зі 100 тисяч людей залишилося приблизно 12-13 тисяч. За оцінками Стрюка, загинуло майже півтори тисячі мешканців міста внаслідок російських обстрілів.

Крім того, глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону заявив, що окупанти планують провести зачистку навколо Сєвєродонецька. Вони запускатимуть орієнтовно батальйон солдат в навколишні села, а техніку вже підтягують.

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