Путін не намагається зупинити контрнаступ ЗСУ на Херсонщині з однієї причини – ISW

Українські військові використовують уразливі місця російської армії

Путін пожертвував Херсонською областю, щоб захопити Донбас. / Фото: Колаж: Сьогодні

Наступ Росії на Донбасі загрожує окупантам тим, що ЗСУ звільнять свої території в Херсонській області. Там українські військові проводять контрнаступ. Командування ЗСУ використовує вразливі місця президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни (ISW).

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Херсонська область є критично важливою територією Росії. Саме там є єдина область України, де російські сили утримують позиції на західному березі Дніпра.

"Якщо Росія зможе зберегти сильний плацдарм у Херсонській області, коли бойові дії припиняться, вона матиме дуже сильну позицію, з якої можна буде розпочати вторгнення в майбутньому. Але коли Україна звільнить Херсонську область, вона буде набагато сильнішою, щоб захистити себе від майбутнього нападу Росії ", – вважають військові аналітики.

Карта бойових дій у Херсонській області. Фото: ISW

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Після початку контрнаступу ЗСУ у Херсонській області Росія мала перекинути туди частину своїх сил. Однак Путін вирішив зосередити всі сили та ресурси на спробі захопити Донбас, що принесе йому здебільшого символічні вигоди.

За даними Інституту вивчення війни, успішні українські контрнаступи в Херсонській області свідчать про те, що українське командування усвідомлює ці реалії та використовує вразливі місця, створені рішеннями Путіна.

Американський інститут зазначає, що керівництву України довелося зробити неймовірно важкий вибір у цій війні, і загалом воно зробило правильний вибір: рішення українського командування не виділяти більше ресурсів на порятунок Сєвєродонецька, та рішення відходити було стратегічно обґрунтованим, хоч і болючим.

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На думку військових аналітиків, Україна все ще має хороші шанси зупинити, а потім звести нанівець досягнення Росії.

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