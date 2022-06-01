Війна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні ❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Путін не намагається зупинити контрнаступ ЗСУ на Херсонщині з однієї причини – ISW

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 червня, 06:43
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українські військові використовують уразливі місця російської армії
Путін пожертвував Херсонською областю, щоб захопити Донбас.
Путін пожертвував Херсонською областю, щоб захопити Донбас. / Фото: Колаж: Сьогодні

Наступ Росії на Донбасі загрожує окупантам тим, що ЗСУ звільнять свої території в Херсонській області. Там українські військові проводять контрнаступ. Командування ЗСУ використовує вразливі місця президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни (ISW).

Реклама

Херсонська область є критично важливою територією Росії. Саме там є єдина область України, де російські сили утримують позиції на західному березі Дніпра.

"Якщо Росія зможе зберегти сильний плацдарм у Херсонській області, коли бойові дії припиняться, вона матиме дуже сильну позицію, з якої можна буде розпочати вторгнення в майбутньому. Але коли Україна звільнить Херсонську область, вона буде набагато сильнішою, щоб захистити себе від майбутнього нападу Росії ", – вважають військові аналітики.

Карта бойових дій у Херсонській області. Фото: ISW

Реклама

Після початку контрнаступу ЗСУ у Херсонській області Росія мала перекинути туди частину своїх сил. Однак Путін вирішив зосередити всі сили та ресурси на спробі захопити Донбас, що принесе йому здебільшого символічні вигоди.

За даними Інституту вивчення війни, успішні українські контрнаступи в Херсонській області свідчать про те, що українське командування усвідомлює ці реалії та використовує вразливі місця, створені рішеннями Путіна.

Американський інститут зазначає, що керівництву України довелося зробити неймовірно важкий вибір у цій війні, і загалом воно зробило правильний вибір: рішення українського командування не виділяти більше ресурсів на порятунок Сєвєродонецька, та рішення відходити було стратегічно обґрунтованим, хоч і болючим.

Реклама

На думку військових аналітиків, Україна все ще має хороші шанси зупинити, а потім звести нанівець досягнення Росії.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Хроніка обстрілів
Війна в Україні з космосу
Українці за кордоном
Діпломатичний фронт
Save Life
"Разом нас багато"
Допомога під час війни
Наші гроші
Life новини
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 31 травня
1
Особовий склад 30500
Особовий склад
2
Літаки 208
Літаки
3
Гелікоптери 174
Гелікоптери
4
ББМ 3302
ББМ
5
Танки 1358
Танки
6
Артилерія 649
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 207
РСЗВ
9
БПЛА 515
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2275
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Боксер спеціального призначення… Олег Прудкий - чемпіон України з боксу (входив до легендарної команди “Українські отамани”), з 2016-го - капітан спецпідрозділу КОРД. З початку війни виконував найскладніші спеціальні бойові завдання. Під час одного з них загинув, потрапивши під обстріл ворога. Йому було 30 років.

Історія героя
Нескорені
Володимир Федорович – пенсіонер із Чернігова, а ще він – мисливець. Коли прийшли окупанти, він ховав у підвалі сусідів, а сам "виходив на полювання" - стріляв по вертольотах та літаках ворога з рушниці. І одного разу після його пострілів російський бомбардувальник впав…
Історія і відео пенсіонера-снайпера
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

31680

Binance Coin (BNB)

319.66

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

68.95

Theta (THETA)

1.39

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
49,00
48,90
-
-
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
41,00
-
50,00
55,00
39,93
-
50,99
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,99
56,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,50 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.34

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти