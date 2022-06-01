Путин не пытается остановить контрнаступление ВСУ в Херсонской области по одной причине – ISW

Украинские военные используют уязвимые места российской армии

Путин пожертвовал Херсонской областью, чтобы захватить Донбасс. / Фото: Коллаж: Сегодня

Наступление России на Донбассе грозит для оккупантов тем, что ВСУ освободят свои территории в Херсонской области. Там украинские военные проводят контрнаступление. Командование ВСУ использует уязвимые места президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Херсонская область является критически важной территорией для России. Именно там единственная область Украины, где российские силы удерживают позиции на западном берегу Днепра.

"Если Россия сможет сохранить сильный плацдарм в Херсонской области, когда боевые действия прекратятся, у нее будет очень сильная позиция, с которой можно будет начать вторжение в будущем. Но когда Украина освободит Херсонскую область, она будет гораздо сильнее, чтобы оградить себя от предстоящего нападения России", – считают военные аналитики.

Карта боевых действий в Херсонской области. Фото: ISW

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После начала контрнаступления ВСУ в Херсонской области Россия должна была перебросить туда часть своих сил. Однако Путин решил сосредоточить все силы и ресурсы на попытке захватить Донбасс, что принесет ему в основном символические выгоды.

По данным Института изучения войны, успешные украинские контрнаступления в Херсонской области свидетельствуют о том, что украинское командование осознает эти реалии и использует уязвимые места, созданные решениями Путина.

Американский институт отмечает, что руководству Украины пришлось сделать невероятно трудный выбор в этой войне, и в целом оно сделало правильный выбор: решение украинского командования не выделять больше ресурсов на спасение Северодонецка, и решение отходить было стратегически обоснованным, хотя и болезненным.

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По мнению военных аналитиков, у Украины все еще есть хорошие шансы остановить, а затем свести на нет достижения России.

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