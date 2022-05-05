У Маріуполі загинула психолог "Азова"

У Маріуполі загинула психолог полку "Азов" Наталія Луговська. Вона до останнього залишалася з українськими військовими на "Азовсталі", де зараз точаться запеклі бої з російськими окупантами.
Про це повідомили у пресслужбі Червоноградської міськради.
"У Маріуполі загинула Наталія Луговська – психолог полку "Азов" і мама "Баррета" Юрія Луговського… Після загибелі сина Наталія продовжила його справу і до останнього залишалась з воїнами на "Азовсталі"… Світла пам‘ять і вічна слава…" – йдеться у повідомленні.
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До війни Наталія Луговська працювала психологом у реабілітаційному центрі бійців АТО у Соснівці Львівської області. Її син – снайпер-розвідник з полку "Азов" Юрій Луговський із позивним "Баррет" загинув у березні 2018 року під Водяним на Донеччині від кулі ворожого снайпера.
Ситуація в Маріуполі
- На "Азовсталі" разом із захисниками Маріуполя залишаються заблокованими сотні цивільних осіб. Відбувається справжня гуманітарна катастрофа, оскільки у людей закінчуються вода, їжа та медикаменти
- У місті окупанти змушують чоловіків розбирати завали та копати братські могили за їжу. Людям недоступна медична допомога.
- ГУР повідомляло, що окупанти планують "викурити" захисників Маріуполя та мирних жителів хімічною зброєю.
- Позаштатний радник ОП Олексій Арестович розповів, що українські військові в Маріуполі перебувають не тільки на "Азовсталі, а й ще в чотирьох точках міста.
- Голова Луганської ВДА Сергій Гайдай припускає, що президент РФ Володимир Путін, як психічно нестабільний, не дасть людям вийти з оточення в Маріуполі.