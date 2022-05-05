В Мариуполе погибла психолог "Азова"

В Мариуполе погибла психолог полка "Азов" Наталия Луговская. Она до последнего оставалась с украинскими военными на "Азовстали", где сейчас идут ожесточенные бои с российскими оккупантами.
Об этом сообщили в пресс-службе Червоноградского горсовета.
"В Мариуполе погибла Наталья Луговская — психолог полка "Азов" и мама "Баррета" Юрия Луговского… После гибели сына Наталья продолжила его дело и до последнего оставалась с воинами на "Азовстали"", – говорится в сообщении.
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До войны Наталия Луговская работала психологом в реабилитационном центре бойцов АТО в Сосновке Львовской области. Ее сын – снайпер-разведчик из полка "Азов" Юрий Луговской с позывным "Баррет" – погиб в марте 2018 года под Водяным Донецкой области от пули вражеского снайпера.
Ситуация в Мариуполе
- На "Азовстали" вместе с защитниками Мариуполя остаются заблокированными сотни гражданских лиц. Происходит настоящая гуманитарная катастрофа, поскольку у людей заканчиваются вода, еда и медикаменты.
- В городе оккупанты заставляют мужчин разбирать завалы и рыть братские могилы за еду. Людям недоступна медицинская помощь.
- ГУР сообщало, что оккупанты планируют "выкурить" защитников Мариуполя и мирных жителей химическим оружием.
- Внештатный советник ОП Алексей Арестович рассказал, что украинские военные в Мариуполе находятся не только на "Азовстали", но и еще в четырех точках города.
- Глава Луганской ВГА Сергей Гайдай допускает, что президент РФ Владимир Путин, будучи психически нестабильным, не даст людям выйти из окружения в Мариуполе.