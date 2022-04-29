У Маріуполі окупанти змушують українців здирати камінням тату з тіла

Російські загарбники знущаються з мешканців міста, а також їхніх родичів

Окупанти змушують маріупольців здирати татуювання з тіла. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

У захопленому Маріуполі окупанти створили чотири фільтраційні табори для місцевих жителів, яких депортують до РФ. Там російські військові кидають за ґрати українських держслужбовців, а також карають їхніх родичів.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко під час брифінгу у медіацентрі "Україна", передає "Уніан".

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"Потрапляє у фільтраційний табір подружжя з дворічною дитиною. Окупанти, дізнавшись, що вже доросла дочка цих людей працює на державній службі, заявляють: ми забираємо у вас дитину, бо не хочемо, щоб ви ще одну нацистку виховали", – розповів міський голова.

За його словами, окупанти також знущаються з людей, особливо з чоловіків, які мають татуювання на тілі. Так, якщо ворогам тату здаються схожими на "націоналістичні символи", то вони дають хлопцеві камінь та змушують здирати.

"І він здирає зі шкіри ці татуювання, а росіяни сміються. Це відбувається у Маріуполі, у 21-му столітті", – наголосив Бойченко.

У Маріуполі окупанти збирають дані про місцевих жителів – можливий шантаж

У Маріуполі російські окупанти у приміщенні Центрального відділення поліції під виглядом "пенсійного фонду та соцслужб" розпочали активний збір даних місцевих мешканців. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, під час реєстрації збираються дані не лише про особу та майно, а й родичів, які, можливо, знаходяться не в Маріуполі.

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З огляду на тенденції, такі дані надалі будуть використані для пошуку людей, шантажу, вербування та вимагання грошей з близьких, що виїхали або мешкають за межами Маріуполя.

"Тому будьте уважні до дзвінків та повідомлень", – наголосив Андрющенко.

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