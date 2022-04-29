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В Мариуполе оккупанты заставляют украинцев стирать камнями тату с тела

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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29 апреля, 18:34
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Российские захватчики издеваются над жителями города, а также их родственниками
Оккупанты заставляют мариупольцев стирать татуировки с тела. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"
Оккупанты заставляют мариупольцев стирать татуировки с тела. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

В захваченном Мариуполе оккупанты создали четыре фильтрационных лагеря для местных жителей, которых депортируют в РФ. Там российские военные бросают за решетку украинских госслужащих, а также наказывают их родственников.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко во время брифинга в медиацентре "Украина", передает "Униан".

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"Попадает в фильтрационный лагерь супруги с двухлетним ребенком. Оккупанты, узнав, что уже взрослая дочь этих людей работает на государственной службе, заявляют: мы забираем у вас ребенка, потому что не хотим, чтобы вы еще одну нацистку воспитали", – рассказал городской голова.

По его словам, оккупанты также издеваются над людьми, особенно над мужчинами, которые имеют татуировки на теле. Так, если врагам тату кажутся похожими на "националистические символы", то они дают парню камень и заставляют стирать.

"И он стирает с кожи эти татуировки, а русские смеются. Это происходит в Мариуполе, в 21-м веке", – подчеркнул Бойченко.

В Мариуполе оккупанты собирают данные о местных жителях – возможен шантаж

В Мариуполе российские оккупанты в помещении Центрального отделения полиции под видом "пенсионного фонда и соцслужб" начали активный сбор данных местных жителей. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, в ходе регистрации собираются данные не только о личности и имуществе, но и родственниках, которые, возможно, находятся не в Мариуполе.

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Учитывая тенденции, такие данные в дальнейшем будут использованы для поиска людей, шантажа, вербовки и вымогания денег от близких, выехавших или проживающих за пределами Мариуполя.

"Поэтому будьте внимательны к звонкам и сообщениям", – подчеркнул Андрющенко.

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