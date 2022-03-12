На Київщині окупанти обстріляли автомобіль: загинуло подружжя (фото)

Окупанти продовжують вбивати мирних людей

Окупанти здійснили черговий злочин/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Бучанському районі Київської області російські окупанти обстріляли автомобіль. Внаслідок інциденту загинуло подружжя.

Про це в Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Деталі

На трасі між Липівкою та Калинівкою ворог відкрив вогонь по автівці жителів Макарова, які намагались виїхати з блокади. В результаті обстрілу 63-річний чоловік та його 31-річна дружина загинули на місці.

Ситуація

Україна вже 17-й день захищає свою незалежність та територіальну цілісність від російських окупантів.

та територіальну цілісність від російських окупантів. На сайті міськради тимчасово окупованого Генічеська з'явилася заява про відставку керівництва міста .

. Україна точно переможе у війні з Росією, але поки що невідомо, коли прийде наша перемога. Про це заявив президент України Володимир Зеленський .

. Приблизно 1300 українських захисників загинули від початку війни. Також загинуло понад 12 тис. військових РФ.

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