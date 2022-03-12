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На сайті міськради тимчасово окупованого Генічеська з'явилася заява про відставку керівництва міста

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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12 березня, 20:17
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Російські окупанти захопили місто у перший день війни, 24 лютого
Міський голова тимчасово окупованого міста Олександр Тулупов. Колаж "Сьогодні"
Міський голова тимчасово окупованого міста Олександр Тулупов. Колаж "Сьогодні"

На Херсонщині у тимчасово окупованому Генічеську пішли у відставку міський голова та його заступники.

Про це говориться у заяві Генічеського міського голови Олександра Тулупова, оприлюдненому на сайті міськради.

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"Сьогодні складний день у моєму житті та житті моєї команди. Ми змушені констатувати, що нас поставили в такі умови, коли ми не можемо працювати та здійснювати повноваження як представники українського органу місцевого самоврядування", – йдеться у повідомленні.

Тулупов зазначив, що сьогодні він, його заступники, секретар ради та керуючий справами виконкому, багато членів трудового колективу вирішили піти у відставку.

"Дякую всім за співпрацю, взаєморозуміння, взаємовіддачу та допомогу. Я вами пишаюся!" – написав міський голова.

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Тулупов підкреслив, що всі вони у цей складний воєнний час робили все можливе та неможливе для забезпечення умов життєдіяльності населення.

Нагадаємо, у Генічеську люди вийшли на мітинг проти російських військових. Крім того, мешканці просять НАТО закрити небо над Україною. Російські окупанти захопили місто у перший день війни, 24 лютого.

На Херсонщині ЗСУ збили ще один літак окупантів

Наші сили опору на тимчасово окупованій території зі Stinger збили російський літак над Білозеркою Херсонської області. Проте пілот катапультувався.

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