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Під Києвом окупанти розстріляли жінок та дітей під час евакуації: їх використовують як живий щит

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12 березня, 20:35
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Є поранені та загиблі
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Терористичні війська Росії розстріляли колону мирних жителів із жінок та дітей, які намагалися евакуюватись із села Перемога (Баришівський район Київської області).

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Головне управління розвідки Міноборони України.

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Що відомо

"11 березня, під час спроби евакуації з села Перемога (Баришівський район Київської області) в бік села Гостролуччя за погодженим "зеленим" коридором, окупантами була розстріляна колона мирних жителів, яка складалась виключно з жінок та дітей. Результат цього звірячого вчинку – сім загиблих. З них одна дитина. Точна кількість поранених наразі невідома", – сказано у повідомленні розвідників.

Після розстрілу окупанти змусили людей, що залишилися, повернутися в село Перемога і не випускають їх з населеного пункту, використовуючи як живий щит. 12 березня практично неможливо було встановити зв'язок із людьми, а також надати гуманітарну та медичну допомогу.

"Питання захисту цивільного населення під час збройних конфліктів регулюється нормами міжнародного гуманітарного права. Зокрема, Четвертою Женевською конвенцією "Про захист цивільного населення під час війни. Згідно з цими нормами, навмисні напади на цивільних осіб, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях прирівнюються до військового злочину", – повідомляє ГУР Міноборони України.

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