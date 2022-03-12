Под Киевом оккупанты расстреляли женщин и детей при эвакуации: их используют как живой щит

Есть раненые и погибшие

Оккупанты продолжают убивать мирных жителей Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Террористические войска России расстреляли колонну мирных жителей из женщин и детей, которые пытались эвакуироваться из села Победа (Барышевский район Киевской области).

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Что известно

"11 марта, при попытке эвакуации из села Победа (Барышевский район Киевской области) в сторону села Остролучье по согласованному "зеленому" коридору, оккупантами была расстреляна колонна мирных жителей, которая состояла исключительно из женщин и детей. Результат этого зверского поступка – семь погибших. Из них один ребенок. Точное количество раненых пока неизвестно", – сказано в сообщении разведчиков.

После расстрела оккупанты заставили оставшихся людей вернуться в село Победа и не выпускают их из населенного пункта, используя в качестве живого щита. 12 марта практически невозможно было установить связь с людьми, а также оказать гуманитарную и медицинскую помощь.

"Вопрос защиты гражданского населения во время вооруженных конфликтов регулируется нормами международного гуманитарного права. В частности, Четвертая Женевская конвенция "О защите гражданского населения во время войны". Согласно этим нормам, умышленные нападения на гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в боевых действиях, приравниваются к военному преступлению", – сообщает ГУР Минобороны Украины.

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