В Киевской области оккупанты обстреляли автомобиль: погибли супруги (фото)

Оккупанты продолжают убивать мирных людей

Оккупанты совершили очередное преступление/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Бучанском районе Киевской области российские оккупанты обстреляли автомобиль. В результате инцидента погибли супруги.

Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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На трассе между Липовкой и Калиновкой враг открыл огонь по автомобилю жителей Макарова, пытавшихся выехать из блокады. В результате обстрела 63-летний мужчина и его 31-летняя жена погибли на месте.

Ситуация

Украина уже 17-й день защищает свою независимость и территориальную целостность от российских оккупантов.

и территориальную целостность от российских оккупантов. На сайте горсовета временно оккупированного Геническа появилось заявление об отставке руководства города .

. Украина точно победит в войне с Россией, но пока неизвестно, когда придет наша победа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский .

. Около 1300 украинских защитников погибли с начала войны. Также погибли более 12 тыс. военных РФ.

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