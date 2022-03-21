У Києві повітря забруднене через бомбардування: як убезпечити себе

У Києві та області через пожежі після авіаударів спостерігається забрудненість повітря.
Про це повідомив у Facebook мер столиці Віталій Кличко.
"Не відчиняйте вікна. А коли виходите на вулицю – захистіть легені, одягнувши навіть медичний респіратор типу FFP2", – попередив він.
Кличко розповів про наслідки нічних обстрілів Києва:
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"Ворог продовжує атакувати столицю. Вночі рятувальники довго гасили пожежу в Подільському районі, де внаслідок обстрілів згорів торговий центр, пошкоджено 6 житлових будинків. Три з них непридатні для життя. 8 людей загинули. Пошкоджено також приміщення двох шкіл та двох дитячих садків".
Також мер закликав киян не знімати та не викладати відео пересування військової техніки, блокпостів, охорони стратегічних об'єктів, аби не допомагати ворогові.
Ситуація у Києві
- У Києві з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло понад 200 осіб, з них 60 цивільних осіб, серед них 4 дитини
- Мер Києва Віталій Кличко заявив, що мешканці столиці можуть отримати продукти, ліки та речі першої необхідності у міському гуманітарному штабі. Столиця накопичує резерви найнеобхіднішого.
- Тим часом російську армію відкинули від Києва на правому березі Дніпра на 70 кілометрів. Проте противник продовжує обстрілювати українську інфраструктуру, тож місто готується до оборони.
- Окупанти почали використовувати нове озброєння, яке спускають на парашутах.