У Дніпропетровській області окупанти завдали ракетного удару по агроскладах (фото)

Також наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник

На Дніпропетровщині ракета окупантів знищила агросклади. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 1 травня, російські окупанти знову обстріляли Дніпропетровську область. На цей раз ракета потрапила у склади агропідприємств.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Реклама

"1 травня, 13:13. У нас "приліт" у Синельниківському районі. Людей не зачепило. Ракета потрапила у склади агропідприємств. Один порожній, другий із зерном. Вони зруйновані. Орки із хворобливою впертістю "демілітаризують" наші склади", – розповів він.

До того ж 1 травня об 11:00 наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник.

Реклама

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Фото: Валентин Резніченко

Реклама

Окупанти обстріляли Дніпропетровську область із "Градів"

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що окупанти обстріляли область з "Градів", зачепило господарські споруди. Під час атаки у Мар'янському та Великій Костромі люди не постраждали. Про це Резніченко написав у Telegram.

"Під час ворожих обстрілів у Мар'янському та Великій Костромі люди не постраждали. Зараз все нормально", – написав голова Дніпропетровської ОВА.

Окрім цього, українські захисники збили над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник.

"Впав у селі у дворі. Трохи зачепив дах та вікно будинку, але все нормально", – додав Резніченко.

Раніше ми писали: