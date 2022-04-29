Окупанти обстріляли Дніпропетровську область із "Градів" – голова ОВА

Також українські військові збили над областю російський безпілотник, який впав у дворі села

Резніченко розповів про ситуацію в області / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що окупанти обстріляли область із "Градів", зачепило господарчі будівлі. Під час атаки у Мар'янському та Великій Костромці люди не постраждали.

Про це Резніченко написав у Telegram.

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"Під час ворожих обстрілів у Мар‘янському та Великій Костромці люди не постраждали. Зараз все нормально", – написав голова Дніпропетровської ОВА.

Крім цього, українські захисники збили над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник.

"Упав у селі на подвір’ї. Трохи зачепив дах та вікно будинку, але все нормально", – додав Резніченко.

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Російські війська розбомбили завод у Дніпропетровській області

Російські війська запустили ракету по Синельниківському району Дніпропетровської області. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі.

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