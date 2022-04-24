Окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровській області, є загиблий (фото)

У Павлоградському районі Дніпропетровської області російські окупанти вкотре завдали ракетних ударів по залізниці. Внаслідок цього загинув чоловік.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"У нас три нічні "прильоти" – у Павлоградському районі. Ракета потрапила у залізничну інфраструктуру. Загинув 48-річний чоловік. Знищено 8 будівель. Під завалами три легкові авто та одна вантажівка", – повідомив він.
Також вибуховою хвилею вибило шибки та заблокувало двері у житловому будинку поряд.
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У Павлоградський район окупанти кинули три ракети. Фото: Валентин Резніченко
Окупанти знищили залізничну станцію у Павлограді
Російські окупанти знищили залізничну станцію "Павлоград-2" на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ракетні удари у Павлограді. Знищено залізничну станцію Павлоград-2. Загинула одна людина. Зруйновано залізничне полотно та рейки. Зійшли з рейок 15 вантажних вагонів ", – йдеться у повідомленні.