Окупанти обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровську область

Вороги залишили місто без комунікацій – електрики та води

Російські війська знову обстріляли Дніпропетровську область. Фото: колаж "Сьогодні"

21 квітня російські окупанти обстріляли Зеленодольськ Дніпропетровської області. На щастя, жертв немає.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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За його словами, ніч у регіоні пройшла під сигнали повітряної тривоги. Окупанти обстріляли з "Ураганів" Зеленодольськ. Людей та будинки не зачепило.

"Влучили по комунікаціях і залишили місто без світла та води. На цю годину фахівці все поновили – вода та електрика є. Зараз у нас все нормально", – наголосив Резніченко.

Окупанти обстріляли дачі у Дніпропетровському районі

Російські війська знову обстріляли Дніпропетровську область. Цього разу ракети влучили в дачні будинки в Дніпропетровському районі. Ніхто з людей не постраждав. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Знову "стратегічне" влучання орківської ракети. Поцілили у дачні будинки в Дніпровському районі. Ніхто не постраждав. Немає світла – пошкоджені мережі. Працюють електрики. Ніяких військових там ніколи не було", – йдеться у повідомленні.

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