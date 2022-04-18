Резніченко: Окупанти обстріляли дачі в Дніпропетровському районі

Внаслідок ракетного удару потерпілих немає, проте люди залишилися електроенергії

Російські окупанти обстріляли дачі / Колаж "Сьогодні"

Російські війська знову обстріляли Дніпропетровську область. Цього разу ракети влучили в дачні будинки в Дніпропетровському районі. Ніхто з людей не постраждав.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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"Знову "стратегічне" влучання орківської ракети. Поцілили у дачні будинки в Дніпровському районі. Ніхто не постраждав. Немає світла – пошкоджені мережі. Працюють електрики. Ніяких військових там ніколи не було", – йдеться у повідомленні.

Повторні обстріли Дніпропетровської області

Вранці 18 квітня російські військові вдарили ракетами по Дніпропетровській області. 60% ракет збили українські сили ППО.

Через обстріл постраждали двоє людей у Синельниківському районі. Там ракета влучила в інфраструктурний об'єкт.

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У Павлоградському районі людей не зачепило, проте постраждала залізнична інфраструктура.

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