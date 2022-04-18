Резниченко: Оккупанты обстреляли дачи в Днепропетровском районе

В результате ракетного удара пострадавших нет, однако люди остались электроэнергии

Российские оккупанты обстреляли дачи / Коллаж "Сегодня"

Российские войска вновь обстреляли Днепропетровскую область. На этот раз ракеты попали в дачные дома в Днепропетровском районе. Никто из людей не пострадал.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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"Вновь "стратегическое" попадание орковской ракеты. Попали в дачные дома в Днепровском районе. Никто не пострадал. Нет света – повреждены сети. Работают электрики. Никаких военных там никогда не было", – говорится в сообщении.

Повторные обстрелы Днепропетровской области

Утром 18 апреля российские военные ударили ракетами по Днепропетровской области. 60% ракет сбили украинские силы ПВО.

Из-за обстрелов пострадали два человека в Синельниковском районе. Там ракета попала в инфраструктурный объект.

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В Павлоградском районе людей не зацепило, однако пострадала железнодорожная инфраструктура.

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