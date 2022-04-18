Окупанти обстріляли Дніпропетровську область забороненими касетними боєприпасами

Унаслідок ударів ворога загинув мирний цивільний житель

Російські окупанти застосовують заборонені боєприпаси. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові обстріляли село Мар'янське в Криворізькому районі забороненими касетними боєприпасами. За цим фактом розпочато досудове розслідування.

Про таке повідомили в Офісу генпрокурора.

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За даними слідства, 17 квітня 2022 року збройні сили РФ здійснили реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Торнадо-С" із забороненими касетними бойовими зарядами населеного пункту Мар’янське.

Внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець. Пошкоджень зазнали домоволодіння, житлові будинки та автівки мешканців селища.

Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні.

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Українці правоохоронці почали розслідування

В Офісі генпрокурора наголошують, що вказані дії РФ становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме конвенції про заборону касетної зброї.

Відкрите кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Росія обстріляла Дніпропетровську область

Зранку 18 квітня російські військові вдарили ракетами по Дніпропетровській області. Однак 60% ракет збили українські ППО.

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Згодом стало відомо про двох постраждалих у Синельниківському районі. Там ракета влучила в інфраструктурний об’єкт. Вогонь рятувальники приборкали.

У Павлоградському районі людей не зачепило. Але зруйнувало залізничну інфраструктуру.

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