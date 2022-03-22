Окупанти знищили залізничну станцію у Павлограді

Російські окупанти знищили залізничну станцію "Павлоград-2" на Дніпропетровщині. Рух через станцію зупинено на невизначений час. Щоправда, обіцяють усе відновити.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Далі по темі
Що відомо
"Ракетні удари у Павлограді. Знищено залізничну станцію Павлоград-2. Загинула одна людина. Зруйновано залізничне полотно та рейки. Зійшли з рейок 15 вантажних вагонів. Рух через станцію зупинено на невизначений час", – йдеться у повідомленні.
"Укрзалізниця" повідомила, що все буде відновлено. "Не пробачимо нічого. Відновимо все", – говориться у повідомленні компанії.
Рейкова війна
- Білоруси почали свою неоголошену партизанську війну на залізниці з метою не допустити відправлення своїх співвітчизників на розв'язану Кремлем війну в Україні.
- 18 лютого з непідконтрольної території у Донецькій області почалися обстріли українських міст. Донецька залізниця змушена була тимчасово обмежити рух приміських пасажирських та вантажних поїздів до станції Фенольна.
- Тим часом "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди для вивезення українців у безпечні області чи взагалі за кордон.