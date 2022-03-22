Окупанти знищили залізничну станцію у Павлограді

"Укрзалізниця" пообіцяла все відновити

На даний момент станція не придатна до використання / Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти знищили залізничну станцію "Павлоград-2" на Дніпропетровщині. Рух через станцію зупинено на невизначений час. Щоправда, обіцяють усе відновити.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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Що відомо

"Ракетні удари у Павлограді. Знищено залізничну станцію Павлоград-2. Загинула одна людина. Зруйновано залізничне полотно та рейки. Зійшли з рейок 15 вантажних вагонів. Рух через станцію зупинено на невизначений час", – йдеться у повідомленні.

"Укрзалізниця" повідомила, що все буде відновлено. "Не пробачимо нічого. Відновимо все", – говориться у повідомленні компанії.

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