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Окупанти знищили залізничну станцію у Павлограді

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22 березня, 20:14
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"Укрзалізниця" пообіцяла все відновити
На даний момент станція не придатна до використання / Колаж "Сьогодні"
На даний момент станція не придатна до використання / Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти знищили залізничну станцію "Павлоград-2" на Дніпропетровщині. Рух через станцію зупинено на невизначений час. Щоправда, обіцяють усе відновити.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

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Що відомо

"Ракетні удари у Павлограді. Знищено залізничну станцію Павлоград-2. Загинула одна людина. Зруйновано залізничне полотно та рейки. Зійшли з рейок 15 вантажних вагонів. Рух через станцію зупинено на невизначений час", – йдеться у повідомленні.

"Укрзалізниця" повідомила, що все буде відновлено. "Не пробачимо нічого. Відновимо все", – говориться у повідомленні компанії.

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Рейкова війна

  • Білоруси почали свою неоголошену партизанську війну на залізниці з метою не допустити відправлення своїх співвітчизників на розв'язану Кремлем війну в Україні.
  • 18 лютого з непідконтрольної території у Донецькій області почалися обстріли українських міст. Донецька залізниця змушена була тимчасово обмежити рух приміських пасажирських та вантажних поїздів до станції Фенольна.
  • Тим часом "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди для вивезення українців у безпечні області чи взагалі за кордон.

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