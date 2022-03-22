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Оккупанты уничтожили железнодорожную станцию в Павлограде

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22 марта, 20:14
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"Укрзализныця" пообещала все восстановить
На данный момент станция не пригодна к использованию / Коллаж "Сегодня"
На данный момент станция не пригодна к использованию / Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты уничтожили железнодорожную станцию "Павлоград-2" на Днепропетровщине. Движение через станцию остановлено на неопределенное время. Правда, обещают все восстановить.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Что известно

"Ракетные удары в Павлограде. Уничтожена железнодорожная станция Павлоград-2. Погиб один человек. Разрушено железнодорожное полотно и рельсы. Сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. Движение через станцию остановлено на неопределенное время", — говорится в сообщении.

"Укрзализныця" сообщила, что все будет восстановлено. "Не простим ничего. Восстановим все", – говорится в сообщении компании.

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Рельсовая война

  • Белорусы начали свою необъявленную партизанскую войну на железной дороге с целью не допустить отправку своих соотечественников на развязанную Кремлем войну в Украине.
  • 18 февраля с неподконтрольной территории в Донецкой области начались обстрелы украинских городов. Донецкая железная дорога вынуждена была временно ограничить движение пригородных пассажирских и грузовых поездов к станции Фенольная.
  • Тем временем "Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные поезда для вывоза украинцев в безопасные области или вообще за границу.

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