Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из "Градов" – глава ОВА

Также украинские военные сбили над областью российский беспилотник, который упал во дворе села

Резниченко рассказал о ситуации в области / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что оккупанты обстреляли область из "Градов", зацепило хозяйственные сооружения. Во время атаки в Марьянском и Великой Костромке люди не пострадали.

Об этом Резниченко написал в Telegram.

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"Во время вражеских обстрелов в Марьянском и Великой Костромке люди не пострадали. Сейчас все нормально", – написал глава Днепропетровской ОВА.

Кроме этого, украинские защитники сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник.

"Упал в деревне во дворе. Немного задел крышу и окно дома, но все нормально", - добавил Резниченко.

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Российские войска разбомбили завод в Днепропетровской области

Российские войска запустили ракету по Синельниковскому району Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.

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