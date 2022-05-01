В Днепропетровской области оккупанты нанесли ракетный удар по агроскладам (фото)

В воскресенье, 1 мая, российские оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область. В этот раз ракета попала в склады агропредприятий.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"1 мая, 13:13. У нас "прилет" в Синельниковском районе. Людей не задело. Ракета попала в склады агропредприятий. Один пустой, другой с зерном. Они разрушены. Орки с болезненным упрямством "демилитаризируют" наши склады", – рассказал он.
При этом 1 мая в 11:00 наши военные сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник.
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Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Фото: Валентин Резниченко
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из "Градов"
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что оккупанты обстреляли область из "Градов", задело хозяйственные сооружения. Во время атаки в Марьянском и Великой Костромке люди не пострадали. Об этом Резниченко написал в Telegram.
"Во время вражеских обстрелов в Марьянском и Великой Костромке люди не пострадали. Сейчас все нормально", – написал глава Днепропетровской ОВА.
Кроме этого, украинские защитники сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник.
"Упал в селе во дворе. Немного задел крышу и окно дома, но все нормально", - добавил Резниченко.