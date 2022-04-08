У Бучі окупанти розстріляли проросійського екс-нардепа за відмову налити горілку

Ржавський привітно зустрів "російський мир" у себе вдома

У Бучі стояла в/ч 51460 із Хабаровського краю, хто вбив Ржавського з'ясовує слідство / Колаж "Сьогодні"

"Російський мир", який прийшов в Україну, виявився настільки жорстоким, що його жертвами стали навіть симпатики Російської Федерації. Стало відомо, що під час місячної окупації Бучі загинув екснардеп Олександр Ржавський.

Про це повідомили речник Одеської Військової Адміністрації Сергій Братчук та заслужений журналіст України Олександр Швець.

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Що відомо

"Коли в Бучу увійшли війська агресора і окупанти оселилися в його великому маєтку, Ржавський намагався порозумітися. Але одного разу обурився їхньою поведінкою і відмовився наливати горілку. Був тут же безжально застрелений. У його ж будинку. На очах у людей. Московські "брати" показали йому своє справжнє обличчя, щоб навіть не сумнівався", – написав Швець.

Журналіст також повідомив, що бізнесмен Олександр Ржавський був кандидатом у президенти України під час виборів 1999 року. Ніколи не приховував своїх проросійських поглядів та не вірив у збройне вторгнення Росії до України.

"У середині лютого говорив про гуманність росіян: "Хіба сьогодні ми очікуємо таку ж форму окупації?! Чому РФ не поводилася, як фашисти, в анексованому Криму?", – зазначив Швець.

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Відомо, що убитий був народним депутатом третього скликання. У 1998 році Ржавський потрапив до парламенту по мажоритарному округу в Донецькій області як самовисуванець.

Обстановка у Бучі