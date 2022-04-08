В Буче оккупанты расстреляли пророссийского экс-нардепа за отказ налить водку

Ржавский радушно встретил "русский мир" у себя дома

В Буче стояла в/ч 51460 из Хабаровского края, кто убил Ржавского выясняет следствие / Коллаж "Сегодня"

Пришедший в Украину "русский мир" оказался настолько жестоким, что его жертвами стали даже симпатики Российской Федерации. Стало известно, что во время месячной оккупации Бучи погиб экс-нардеп Александр Ржавский.

Об этом сообщили спикер Одесской Военной Администрации Сергей Братчук и заслуженный журналист Украины Александр Швец.

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Что известно

"Когда в Бучу вошли войска агрессора и оккупанты поселились в его обширном поместье, Ржавский пытался найти с ними общий язык. Но однажды возмутился их поведением и отказался наливать водку. Был тут же безжалостно застрелен. В его же доме. На глазах у людей. Московские "братья" показали ему своё истинное лицо. Чтобы уже даже не сомневался", – написал Швец.

Журналист также сообщил, что бизнесмен Александр Ржавский был кандидатом в президенты Украины на выборах 1999 года. Никогда не скрывал своих пророссийских взглядов и не верил в вооруженное вторжение России в Украину.

"В середине февраля говорил о гуманности россиян: "Разве сегодня мы ожидаем такую же форму оккупации?! Почему РФ не поступала, как фашисты, в аннексированном Крыму?", – отметил Швец.

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Известно, что убитый был народным депутатом третьего созыва. В 1998 году Ржавский попал в парламент по мажоритарному округу в Донецкой области в качестве самовыдвиженца.

Обстановка в Буче