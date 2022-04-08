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В Буче оккупанты расстреляли пророссийского экс-нардепа за отказ налить водку

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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8 апреля, 19:34
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Ржавский радушно встретил "русский мир" у себя дома
В Буче стояла в/ч 51460 из Хабаровского края, кто убил Ржавского выясняет следствие / Коллаж "Сегодня"
В Буче стояла в/ч 51460 из Хабаровского края, кто убил Ржавского выясняет следствие / Коллаж "Сегодня"

Пришедший в Украину "русский мир" оказался настолько жестоким, что его жертвами стали даже симпатики Российской Федерации. Стало известно, что во время месячной оккупации Бучи погиб экс-нардеп Александр Ржавский.

Об этом сообщили спикер Одесской Военной Администрации Сергей Братчук и заслуженный журналист Украины Александр Швец.

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Что известно

"Когда в Бучу вошли войска агрессора и оккупанты поселились в его обширном поместье, Ржавский пытался найти с ними общий язык. Но однажды возмутился их поведением и отказался наливать водку. Был тут же безжалостно застрелен. В его же доме. На глазах у людей. Московские "братья" показали ему своё истинное лицо. Чтобы уже даже не сомневался", – написал Швец.

Журналист также сообщил, что бизнесмен Александр Ржавский был кандидатом в президенты Украины на выборах 1999 года. Никогда не скрывал своих пророссийских взглядов и не верил в вооруженное вторжение России в Украину.

"В середине февраля говорил о гуманности россиян: "Разве сегодня мы ожидаем такую же форму оккупации?! Почему РФ не поступала, как фашисты, в аннексированном Крыму?", – отметил Швец.

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Известно, что убитый был народным депутатом третьего созыва. В 1998 году Ржавский попал в парламент по мажоритарному округу в Донецкой области в качестве самовыдвиженца.

Обстановка в Буче

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Максим - 11-летний переселенец из города Покровск (Донбасс). Переехав в Черновцы, парень решил помочь маме и украинским военным. Он написал объявление о том, что хочет работать: и сейчас носит людям воду, выносит мусор, выгуливает домашних животных… А они ему платят - кто сколько может. Он с мамой уже решили, что все заработанное отдадут на нужды армии.
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Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

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