В Буче оккупанты расстреляли пророссийского экс-нардепа за отказ налить водку

Пришедший в Украину "русский мир" оказался настолько жестоким, что его жертвами стали даже симпатики Российской Федерации. Стало известно, что во время месячной оккупации Бучи погиб экс-нардеп Александр Ржавский.
Об этом сообщили спикер Одесской Военной Администрации Сергей Братчук и заслуженный журналист Украины Александр Швец.
Что известно
"Когда в Бучу вошли войска агрессора и оккупанты поселились в его обширном поместье, Ржавский пытался найти с ними общий язык. Но однажды возмутился их поведением и отказался наливать водку. Был тут же безжалостно застрелен. В его же доме. На глазах у людей. Московские "братья" показали ему своё истинное лицо. Чтобы уже даже не сомневался", – написал Швец.
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Журналист также сообщил, что бизнесмен Александр Ржавский был кандидатом в президенты Украины на выборах 1999 года. Никогда не скрывал своих пророссийских взглядов и не верил в вооруженное вторжение России в Украину.
"В середине февраля говорил о гуманности россиян: "Разве сегодня мы ожидаем такую же форму оккупации?! Почему РФ не поступала, как фашисты, в аннексированном Крыму?", – отметил Швец.
Известно, что убитый был народным депутатом третьего созыва. В 1998 году Ржавский попал в парламент по мажоритарному округу в Донецкой области в качестве самовыдвиженца.
Обстановка в Буче
- 8 марта в Буче началась эксгумация тел из братской могилы возле местной церкви Андрея Первозванного и всех святых. Предположительно там около 70 человек.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки.
- Появились новые доказательства того, что жители Бучи в Киевской области были убиты до того, как украинская армия вернула себе контроль над этим городом.