У братській могилі біля храму в Бучі після визволення міста виявили тіла 150 людей

У звільненій від російських окупантів Бучі Київської області на території одного з храмів знайшли братську могилу, в якій було близько 150 мирних жителів.

Могила з'явилася пізніше 10 березня. Про це свідчать супутникові знімки з Бучі, які опублікувала американська компанія Maxar Technologies, пише Reuters.

На супутниковому знімку видно місце поховання з траншеєю довжиною приблизно 13,7 метра на території храму Андрія Первозванного та всіх святих.

За даними Maxar Technologies, перші ознаки розкопок братської могили були помічені 10 березня. Останні фото датуються 31 березня.

Ukrainian civilians' Bodies have been found littered around Bucha, інші області в NW Kyiv region. A mass grave was found at Church of St. Andrew & Pyervozvannoho All Saints. Satellite images from @Maxar show the first signs of excavation were on March 10. Latest images March 31.