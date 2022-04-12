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Українські військові знищили сім повітряних цілей окупантів

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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12 квітня, 02:33
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Щодня окупанти зазнають втрат як особового складу, так і військової техніки
ЗСУ збили ворожу авіацію
ЗСУ збили ворожу авіацію / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулої доби ЗСУ знищили сім повітряних цілей російського ворога. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило командування повітряних сил.

"11 квітня зенітно-ракетними підрозділами Повітряних сил та ППО Сухопутних військ Збройних сил України знищено сім повітряних цілей російських окупантів", – йдеться у повідомленні.

Були збиті

  • один літак,
  • два вертольоти,
  • чотири безпілотні літальні апарати.

Повідомляється, що наші військові продовжують патрулюють повітряний простір, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які на різних напрямках завдають ракетно-бомбових ударів за позиціями російських окупаційних військ.

РФ втрачає військову техніку

  • 11 квітня український захисник із ПЗРК збив літак російських окупантів , після чого у колі з'явився дим. Крім того, на Луганщині наші захисники збили ворожий літак.
  • Воїни 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Сенюка 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ протягом двох днів запеклих боїв на одному з важливих напрямків знищили п'ять танків супротивника, один з них – командирський .
  • Військові із 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади за допомогою Javelin знищили бойовий танк РФ Т-72 . Від ракетного удару також було знищено російський екіпаж без можливості ідентифікації.

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Дані на 9:00 9 квітня
1
Особовий склад 19500
Особовий склад
2
Літаки 154
Літаки
3
Гелікоптери 137
Гелікоптери
4
Танки 725
Танки
5
ББМ 1923
ББМ
6
Артилерія 347
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 111
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 119
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
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Ігор Бєланов - найкращий футболіст Європи (1986), екс-гравець одеського “Чорноморця” і київського "Динамо". Після початку війни 61-річний спортсмен вирішив не відсиджуватися на пенсії і відмовився виїхати за кордон. Вступив на службу до тероборони Одеси. Зі зброєю в руках патрулює рідне місто та риє окопи. Також володар “Золото м’яча” допомагає побратимам з фізпідготовкою.
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Ніна Кваша – старший солдат військової медицини. Маючи медичну освіту та сильну волю, вона вирішила, що буде корисною на фронті. З перших днів війни добровольцем вступила до лав ЗСУ, де стала бойовим медиком 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. За свою вдачу та безстрашність отримала позивний Амазонка. Загинула під Гостомелем, рятуючи бійців під ворожим вогнем. Їй було лише 23…

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