Українські військові знищили сім повітряних цілей окупантів

Минулої доби ЗСУ знищили сім повітряних цілей російського ворога. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило командування повітряних сил.
"11 квітня зенітно-ракетними підрозділами Повітряних сил та ППО Сухопутних військ Збройних сил України знищено сім повітряних цілей російських окупантів", – йдеться у повідомленні.
Були збиті
- один літак,
- два вертольоти,
- чотири безпілотні літальні апарати.
Повідомляється, що наші військові продовжують патрулюють повітряний простір, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які на різних напрямках завдають ракетно-бомбових ударів за позиціями російських окупаційних військ.
РФ втрачає військову техніку
- 11 квітня український захисник із ПЗРК збив літак російських окупантів , після чого у колі з'явився дим. Крім того, на Луганщині наші захисники збили ворожий літак.
- Воїни 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Сенюка 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ протягом двох днів запеклих боїв на одному з важливих напрямків знищили п'ять танків супротивника, один з них – командирський .
- Військові із 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади за допомогою Javelin знищили бойовий танк РФ Т-72 . Від ракетного удару також було знищено російський екіпаж без можливості ідентифікації.
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