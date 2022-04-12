Украинские военные уничтожили семь воздушных целей оккупантов

За минувшие сутки ВСУ уничтожили семь воздушных целей российского врага. Об этом на своей странице в Facebook сообщило командование воздушных сил.
"11 апреля зенитно-ракетными подразделениями Воздушных сил и ПВО Сухопутных войск Вооруженных сил Украины уничтожены семь воздушных целей российских оккупантов", – говорится в сообщении.
Были сбиты
- один самолет,
- два вертолета,
- четыре беспилотных летательных аппарата.
Сообщается, что наши военные продолжают патрулируют воздушное пространство, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые на разных направлениях наносят ракетно-бомбовые удары по позициям российских оккупационных войск.
РФ теряет военную технику
- 11 апреля украинский защитник из ПЗРК сбил самолет российских оккупантов, после чего в окружности появился дым. Кроме того, в Луганской области наши защитники сбили вражеский самолет.
- Воины 13-го отдельного десантно-штурмового батальона имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в течение двух дней ожесточенных боев на одном из важных направлений уничтожили пять танков противника, один из них – командирский.
- Военные из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады с помощью Javelin уничтожили боевой танк РФ Т-72. От ракетного удара также был уничтожен российский экипаж без возможности идентификации.
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