Украинские военные уничтожили семь воздушных целей оккупантов

Ежедневно оккупанты несут потери как личного состава, так и военной техники

ВСУ сбили вражескую авиацию / Фото: Коллаж: Сегодня

За минувшие сутки ВСУ уничтожили семь воздушных целей российского врага. Об этом на своей странице в Facebook сообщило командование воздушных сил.

"11 апреля зенитно-ракетными подразделениями Воздушных сил и ПВО Сухопутных войск Вооруженных сил Украины уничтожены семь воздушных целей российских оккупантов", – говорится в сообщении.

Были сбиты

один самолет,

два вертолета,

четыре беспилотных летательных аппарата.

Сообщается, что наши военные продолжают патрулируют воздушное пространство, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые на разных направлениях наносят ракетно-бомбовые удары по позициям российских оккупационных войск.

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