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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Загроза ударів РФ по важливих об'єктах на всій території України – британська розвідка

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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20 квітня, 10:58
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По всій території України зберігається ризик ракетних ударів з боку Росії
РФ може продовжити ракетні обстріли українських міст
РФ може продовжити ракетні обстріли українських міст / Фото: Колаж: Сьогодні

Попри те, що окупанти відвели свою армію від Києва, загроза ракетних ударів по містах України як і раніше зберігається. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Twitter.

"Активність російської авіації на півночі України залишається низькою з моменту її відходу з півночі від Києва. Проте завдання високоточних ударів по пріоритетних об'єктах на всій території України зберігається", – йдеться у повідомленні.

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У відомстві також зазначили, що на східному кордоні України продовжує зростати військова присутність армії РФ, бойові дії на Донбасі посилюються через те, що війська окупантів намагаються прорвати оборону.

"Російські атаки на міста по всій Україні показують їхній намір спробувати завадити пересуванню українських підкріплень та озброєнь на схід країни", – зазначили у розвідці Британії.

Війна в Україні

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що мешканцям Києва треба розуміти, що загроза ракетного удару по столиці України залишатиметься до останнього дня війни. Масштаби руйнувань у Києві залежатимуть від роботи української ППО.

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Вранці 16 квітня з літаків Су-35 російські окупанти завдали ракетних ударів по Львівської області. Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗС України знищили чотири крилаті ракети. Винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі.

Вчора пізно ввечері стався "приліт" по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою. Зруйновано будівлі. А найстрашніше – одна людина загинула, ще одна поранена, але без госпіталізації.

У Дніпровському районі Дніпропетровської області влучили дві російські ракети. В результаті повністю зруйновано птахофабрику, що не працювала – на території нікого і нічого не було.

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Також пізно ввечері 15 квітня окупанти вдарили по аеродрому в Олександрії у Кіровоградській області. Внаслідок обстрілу загинули та є поранені люди.

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