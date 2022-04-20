Загроза ударів РФ по важливих об'єктах на всій території України – британська розвідка

По всій території України зберігається ризик ракетних ударів з боку Росії

РФ може продовжити ракетні обстріли українських міст / Фото: Колаж: Сьогодні

Попри те, що окупанти відвели свою армію від Києва, загроза ракетних ударів по містах України як і раніше зберігається. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Twitter.

"Активність російської авіації на півночі України залишається низькою з моменту її відходу з півночі від Києва. Проте завдання високоточних ударів по пріоритетних об'єктах на всій території України зберігається", – йдеться у повідомленні.

(3/4) Російська сфера діяльності в південно-західній Україні є достатньою для малого since її з написом з півдня з Києва. However, є still a risk of precision strikes against priority targets throughout Ukraine. - Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 20, 2022

Реклама

У відомстві також зазначили, що на східному кордоні України продовжує зростати військова присутність армії РФ, бойові дії на Донбасі посилюються через те, що війська окупантів намагаються прорвати оборону.

"Російські атаки на міста по всій Україні показують їхній намір спробувати завадити пересуванню українських підкріплень та озброєнь на схід країни", – зазначили у розвідці Британії.

(2/4) Russia's military presence on Ukraine's eastern border continues to build, while fighting in the Donbas is intensifying as Russian forces seek to break through Ukrainian Defences. - Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 20, 2022

Війна в Україні

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що мешканцям Києва треба розуміти, що загроза ракетного удару по столиці України залишатиметься до останнього дня війни. Масштаби руйнувань у Києві залежатимуть від роботи української ППО.

Реклама

Вранці 16 квітня з літаків Су-35 російські окупанти завдали ракетних ударів по Львівської області. Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗС України знищили чотири крилаті ракети. Винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі.

Вчора пізно ввечері стався "приліт" по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою. Зруйновано будівлі. А найстрашніше – одна людина загинула, ще одна поранена, але без госпіталізації.

У Дніпровському районі Дніпропетровської області влучили дві російські ракети. В результаті повністю зруйновано птахофабрику, що не працювала – на території нікого і нічого не було.

Реклама

Також пізно ввечері 15 квітня окупанти вдарили по аеродрому в Олександрії у Кіровоградській області. Внаслідок обстрілу загинули та є поранені люди.