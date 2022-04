Загроза ударів РФ по важливих об'єктах на всій території України – британська розвідка

Попри те, що окупанти відвели свою армію від Києва, загроза ракетних ударів по містах України як і раніше зберігається. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Twitter.

У відомстві також зазначили, що на східному кордоні України продовжує зростати військова присутність армії РФ, бойові дії на Донбасі посилюються через те, що війська окупантів намагаються прорвати оборону.

(2/4) Russia's military presence on Ukraine's eastern border continues to build, while fighting in the Donbas is intensifying as Russian forces seek to break through Ukrainian Defences.