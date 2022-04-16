Жданов: Загроза ракетних ударів по Києву залишатиметься до останнього дня війни

Масштаби руйнувань залежатимуть від майстерності українських ППО

Олег Жданов вважає, що обстріли Києва триватимуть до кінця війни. / Фото: Колаж: Сьогодні

Мешканцем Києва треба розуміти, що загроза ракетного удару по столиці України залишатиметься до останнього дня війни.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів ведучому телеканалу "Україна 24" Євгену Кисельову в ефірі проекту FREEДOM.

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Водночас він вважає, що масштаби руйнувань у Києві залежатимуть від роботи українських ППО.

"Вона залишатиметься до останнього дня війни. І все залежатиме від майстерності наших ППО з перехоплення ракет. Або допомоги наших партнерів, якщо вони дадуть нам щось сучасніше та ефективніше", – сказав Жданов.

Російські війська посилили обстріл українських міст

Окупанти вдарили по Києву рано вранці 16 квітня. Поки невідомі точні дані щодо постраждалих, вибухи сталися у Дарницькому районі.

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Вранці 16 квітня з літаків Су-35 російські окупанти завдали ракетних ударів по Львівської області. Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗС України знищили чотири крилаті ракети. Винищувачі окупантів злітали з аеродрому Барановичі.

Вчора пізно ввечері стався "приліт" із господарської інфраструктури в одному із сіл під Полтавою. Зруйновано будівлі. А найстрашніше – одна людина загинула, ще одна поранена, але без госпіталізації.

У Дніпровському районі Дніпропетровської області потрапили дві російські ракети. В результаті повністю зруйнована птахофабрика, що не працювала – на території нікого і нічого не було.

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Також пізно ввечері 15 квітня окупанти вдарили по аеродрому в Олександрії у Кіровоградській області. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.