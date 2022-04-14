Знищення крейсера "Москва": чи помститься Росія і що є в арсеналі України

ЗСУ продемонстрували, що мають у своєму арсеналі не лише оборонну зброю, а й наступальну

Знаючи про наявність у ЗСУ серйозної зброї, армія Росії діятиме обережніше. Фото: колаж "Сьогодні"

Бійці ЗСУ потопили флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва". Сайт "Сьогодні" з'ясував, що собою представляють ракети "Нептун", які підбили найбільший військовий корабель окупантів, чи Росія мститиме за знищення "Москви" та яку ще зброю приготувала Україна для війни із загарбниками.

"Москва" пішла на дно

У середу, 13 квітня, флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва", який брав участь в атаці на острів Зміїний у лютому 2022 року і став інтернет-мемом про "російський корабель", був підбитий двома ракетами "Нептун" Збройних Сил України. Як повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович, у результаті атаки на борту почалася пожежа і судно пішло на дно.

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"Флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" спричинив негативне спливання в районі того острова, де його послали на йух. Де "Москва"? Вона потонула", – написав Арестович на своїй сторінці у Facebook.

Що заявили у Росії

У Міноборони РФ спочатку не сказали жодного слова про атаку ЗСУ, заявивши, що на крейсері сталася пожежа.

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"Внаслідок пожежі на ракетному крейсері "Москва" здетонував боєзапас. Корабель отримав серйозні пошкодження. Екіпаж повністю евакуйований", – повідомило відомство виданню РІА Новини.

Пізніше з'явилася реакція Кремля. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимиру Путіну доповіли про пожежу на ракетному крейсері "Москва", який підбили українськими ракетами, але як господар Кремля відреагував на цю новину, розповідати відмовився.

"Не можу вам нічого сказати. По лінії військових доповіді йдуть регулярно верховному головнокомандувачу", – сказав Пєсков.

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Крейсер отримав дуже серйозні пошкодження/Фото: колаж: "Сьогодні"

Що відомо про крейсера "Москва"

"Москва" – російський гвардійський ракетний крейсер. Був одним із найбільших одиниць російського флоту, так званим кораблем першого класу та "вбивцею авіаносців". Він був збудований у Миколаєві у другій половині 1970-х років. Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Довжина корабля становить 186 м, а основним озброєнням є протикорабельні ракети П-1000 "Вулкан". Був призначений для завдання ударів по великих надводних кораблях противника, забезпечував бойову підтримку корабельних протичовнових груп, протиповітряну оборону і вогневу підтримку десанту. Відігравав ключову роль у підтримці російських військових дій у Сирії. У лютому 2022 року брав участь у захопленні Росією острова Зміїний.

Крейсер "Москва" брав участь у захопленні Росією острова Зміїний / Фото: Wikipedia

Що відомо про ракети "Нептун", які знищили "Москву"

ПКР "Нептун" – українська дозвукова маловисотна протикорабельна ракета, призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн, а також наземних цілей. Ракету "Нептун" розробило Київське конструкторське бюро "Промінь" на основі радянської ракети Х-35. "Нептун" відрізняється від Х-35 більшим розміром та більшою дальністю, а також новою системою управління. Ракета може застосовуватися з кораблів, авіації та наземних пускових установок. Дальність польоту – 280 км. Вага ракети – 870 кг, маса бойової частини – 150 кг. Виробництво ракети "Нептун" почалося після анексії Росією Криму у 2014 році. Перші випробування відбулися 22 березня 2016 року. У серпні 2020 року ракета "Нептун" була прийнята Україною на озброєння.

ПРК "Нептун". Фото: ru.krymr.com

Чи може Росія помститися за знищення крейсера

Спікер Одеської військово-цивільної адміністрації Сергій Братчук вважає, що Збройні сили РФ можуть спробувати помститися за знищений крейсер "Москва" та завдати ракетних ударів по території Одеси. Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

"Чорне море не гостинне для росіян. Розуміємо, що ворог готуватиме все, щоб відповісти за "Москву". Ми готові до всього, тому що сили оборони контролюють процес. Одеський оборонний район є живим армійським організмом, який відстежує всі можливі ризики. Звичайно, залишається високою ймовірність нанесення ракетних ударів по нашому місту та регіону", – сказав Братчук.

Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко також вважає, що Росія може збільшити кількість обстрілів території України.

"Росія била, б'є та битиме. Це війна. Під загрозою ракетного обстрілу не тільки Одеса, а й інші міста України. Зокрема, Міноборони РФ вже пригрозило завдати ударів по "центрам прийняття рішень" у столиці. Небезпека загрожує Офісу президента, Кабміну , Генштабу та Міноборони", – каже "Сьогодні" Романенко.

Ігор Романенко: "Росія била, б'є і битиме. Це війна" / Фото: Facebook

Військовий експерт Якуб Войнаровський зазначає, що Росія справді хоче помститися Україні за крейсер "Москва", але реалізувати своє бажання армії РФ буде складно.

"Україна продемонструвала, що має у своєму арсеналі не лише оборонну зброю, а й наступальну, здатну вражати цілі на відстані понад 200 км. Таким чином ми обмежуємо можливості ворога. У нас також є дані іноземних розвідок про пересування сил противника. Тобто ми знаємо , коли кораблі виходять в море, де вони знаходяться і можемо завдати удару. Як би Росія не хотіла посилити атаки, але тепер вона поводитиметься обережніше, щоб уберегти свої судна, що залишилися. Кораблі будуть змушені маскуватися, маневрувати, через що у них буде збиватися прицільність вогню", – каже "Сьогодні" експерт.

Войнаровський також зазначає, що знищення крейсера "Москва" – це ліквідація можливості одночасного пострілу по Україні великою кількістю крилатих ракет (на борту "Москви" було 16 ракет – Ред.).

"Росія може задіяти підводні човни, але вони несуть по 8 ракет. І вони також можуть бути знищені українськими військами. Знаючи про наявність у ЗСУ серйозної зброї, армія Росії діятиме обережніше. Не лише в морі, а й на суші" , – підсумував експерт.

Чим ще озброєна Україна

За даними довідника The Military Balance, Сухопутні війська України мали на озброєнні на початок 2022 року:

2800 танків різних типів та ще 1132 на зберіганні;

1212 бойових машин піхоти;

547 бойових розвідувальних машин (БРДМ-2, БРМ-1К);

640 бронетранспортера та бронеавтомобіля;

607 самохідних артилерійських установок;

515 буксированих польових знарядь та гаубиць;

354 реактивні системи залпового вогню;

340 мінометів калібром 120 мм;

90 тактичних ракетних комплексів "Точка-У";

35 ударних вертольотів Мі-24 та 23 багатоцільових вертольота Мі-8;

понад 81 зенітний ракетний комплекс різних типів.

Більшість із цього озброєння перейшла Україні від Збройних сил СРСР, але водночас суттєвий відсоток становлять моделі зброї та техніки українського виробництва.

ТОП-5 видів зброї українського виробництва

РСЗВ "Верба"

Бойові дії на Донбасі показали, що українська армія потребує більш сучасної артилерії, яка перевершувала б можливості реактивні системи залпового вогню "Град". У 2015 році Харківське КБ імені О. Морозова представило нове РСЗВ "Верба". 122-міліметрова система залпового вогню відрізняється автоматизацією бойового використання, сучасними навігаційними системами та зміною шасі на "КрАЗ".

У старих системах пускова установка заряджалася ручним способом, "Верба" ж має для цього спеціальну машину, що заряджає. За рахунок такої системи перезаряджання відбувається в 7 разів швидше. Зарядка вручну займає більше години – при цьому встановлюється 40 ракет, кожна з яких важить 60 кілограмів.

Після "стику" пускової установки та машини, що заряджає, тривалість процесу становить близько 10 хвилин. У той же час, у порівнянні з "Градом", нові навігаційні системи забезпечують можливість відкриття вогню за метою на незнайомій місцевості вчетверо швидше. Маса системи "Верба" досягає майже 20 тонн і здатна розвивати швидкість до 85 км/год.

РСЗВ "Верба" стріляє в 4 рази швидше за "Град" / Фото: Укроборонпром

ПТРК "Стугна-П"

"Стугна-П" – протитанковий ракетний комплекс був розроблений Київським конструкторським бюро "Промінь" у 2005 році. ПТРК призначений для ураження танків та інших броньованих цілей, а також може вражати завислі вертольоти. Комплекс оснащений тепловізором та напівавтоматичною системою наведення по лазерному променю.

Також можливе дистанційне керування ракетою по телевізійному каналу із закритою позицією. Базова версія складається із встановленої на тринозі пускової установки, контейнера для ракет, приладу наведення та пульта дистанційного керування, що дозволяє оператору пускати на відстані. Дальність стрілянини: 100-5000 м. Дальність виявлення цілі типу "танк" – до 6500 м. Бронепробивність: не менше 800 мм гомогенної сталі.

ПРК "Стугна-П". Дальність виявлення мети типу "танк" – до 6500 м. Бронепробивність: не менше 800 мм / Фото: Укроборонпром

Бойовий модуль "Тайпан"

"Тайпан" представили на виставці у 2016 році. Його головною особливістю є те, що він оснащений особливою системою без люфту, яка забезпечує точне наведення на ціль при будь-якій швидкості обертів модуля. Також БМ "Тайпан" має скорострільну двоствольну гармату калібру 23 мм, ефективна дальність стрільби якої досягає 1,8 км. Його мінімальна вага складає 350 кг.

Бойовий модуль може працювати на різних мобільних платформах чи блокпостах. Також його можна використовувати як автономну вогневу точку без подачі електроенергії, у такому режимі модуль зможе працювати близько трьох годин. Завдяки сучасній електроніці "Тайпан" здійснює автоматичне наведення гармати на вибрані цілі, утримує озброєння у заданому положенні незалежно від зміни положення корпусу бойового автомобіля під час руху, також модуль здійснює автоматичний супровід мети.

На БМ встановлено систему автоматичної видачі команд наведення з урахуванням метеоумов, типу снарядів, виду озброєння, кутової швидкості та дальності мети.

Бойовий модуль "Тайпан". Дальність стрілянини сягає 1,8 км. Фото: zbroya.info

Безпілотник "Spectator"

БПЛА "Spectator" – перший український розвідувальний літальний апарат, який надійшов на озброєння армії. Був розроблений на початку 2014 року. Безпілотник може розвивати швидкість від 40 до 120 км/год. Тривалість польоту близько двох годин, а максимальна висота польоту БПЛА становить 2 км. Максимальна злітна вага – 5,5 кг, маса цільового навантаження – 1,5 кг. Режим керування може бути автоматичним, напівавтоматичним та ручним.

Радіус дії БПЛА у межах 30-50 км. Його головними перевагами називають невеликі розміри, через які "Spectator" легко транспортувати, мінімальний час підготовки до запуску (близько двох хвилин – Ред.), а також низький рівень шуму та видимості.

Вертоліт Мі-24ПУ1

Мі-24ПУ1 (Мі-24ПУ1 ) – український варіант модернізації радянського ударного вертольота Мі-24П. Розроблено спільно із французькою компанією SAGEM D.S. На вертоліт встановлено два двигуни виробництва ВАТ "Мотор Січ". Перший модернізований бойовий гелікоптер Мі-24ПУ1 був прийнятий на озброєння української армії у травні 2012 року. 26 жовтня 2021 року Конотопський авіаремонтний завод передав до ЗСУ три Мі-24ПУ1. Екіпаж вертольота становить три особи, злітна вага – 12 000 кг, швидкість – до 320 км/год.

У вертольоті встановлено модернізований авіаційний стрілецький приціл з лазерною системою наведення, супутникову навігаційну систему, змінено систему освітлення кабіни з метою забезпечити можливість пілотування в окулярах нічного бачення та 130-мм протитанкові керовані ракети "Бар'єр-В".

Мі-24ПУ1 – український варіант модернізації радянського ударного вертольота Мі-24П. Фото: udachnyj-enot.com.ua

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що окупанти більше не пришвартовують російські військові кораблі в тимчасово окуповані українські порти. У РФ побоюються, що їх спіткає доля судна "Саратов", яке знищили наші захисники.

24 березня у Бердянському порту Запорізької області було чути сильні вибухи. ЗСУ знищили десантний корабель окупантів "Саратов" та резервуар на 3000 тонн палива. Пожежа перекинулася на склад боєприпасів ворога.

Окрім знищеного "Саратова", було пошкоджено ще кілька російських військових судів.