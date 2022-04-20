Угроза ударов РФ по важным объектам на всей территории Украине остается – британская разведка

По всей территории Украины сохраняется риск ракетных ударов со стороны России

РФ может продолжить ракетные обстрелы украинских городов / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на то, что оккупанты отвели свою армию от Киева, угроза ракетных ударов по городам Украины по-прежнему сохраняется. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

"Активность российской авиации на севере Украины останется низкой с момента ее ухода с севера от Киева. Однако риск нанесения высокоточных ударов по приоритетным объектам на всей территории Украины сохраняется", – говорится в сообщении.

(3/4) Russian air activity in northern Ukraine is likely to remain low since its withdrawal from north of Kyiv. However, there is still a risk of precision strikes against priority targets throughout Ukraine. — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 20, 2022

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В ведомстве также отметили, что на восточной границе Украины продолжает расти военное присутствие армии РФ, боевые действия на Донбассе усиливаются из-за того, что войска оккупантов пытаются прорвать оборону.

"Российские атаки на города по всей Украине показывают их намерение попытаться помешать передвижению украинских подкреплений и вооружений на восток страны", – отметили в разведке Британии.

(2/4) Russia's military presence on Ukraine's eastern border continues to build, while fighting in the Donbas is intensifying as Russian forces seek to break through Ukrainian Defences. — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 20, 2022

Война в Украине

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что жителям Киева нужно понимать, что угроза ракетного удара по столице Украины будет оставаться до последнего дня войны. Масштабы разрушений в Киеве будут зависеть от работы украинской ПВО.

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Утром 16 апреля с самолетов Су-35 российские оккупанты нанесли ракетные удары по Львовской области. Подразделения зенитных ракетных войск Воздушного командования "Запад" Воздушных сил ВС Украины уничтожили четыре крылатые ракеты. Истребители оккупантов взлетали с аэродрома Барановичи.

Вчера поздно вечером произошел "прилет" по хозяйственной инфраструктуре в одном из сел под Полтавой. Разрушены здания. А самое страшное – один человек погиб, еще один ранен, но без госпитализации.

В Днепровском районе Днепропетровской области попали две российские ракеты. В результате полностью разрушена не работавшая птицефабрика – на территории никого и ничего не было.

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Также поздно вечером 15 апреля оккупанты ударили по аэродрому в Александрии в Кировоградской области. В результате обстрела погибли и ранены люди.