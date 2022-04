Угроза ударов РФ по важным объектам на всей территории Украине остается – британская разведка

Несмотря на то, что оккупанты отвели свою армию от Киева, угроза ракетных ударов по городам Украины по-прежнему сохраняется. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

(3/4) Russian air activity in northern Ukraine is likely to remain low since its withdrawal from north of Kyiv. However, there is still a risk of precision strikes against priority targets throughout Ukraine.