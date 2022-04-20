Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Угроза ударов РФ по важным объектам на всей территории Украине остается – британская разведка

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 апреля, 10:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По всей территории Украины сохраняется риск ракетных ударов со стороны России
РФ может продолжить ракетные обстрелы украинских городов
РФ может продолжить ракетные обстрелы украинских городов / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на то, что оккупанты отвели свою армию от Киева, угроза ракетных ударов по городам Украины по-прежнему сохраняется. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

"Активность российской авиации на севере Украины останется низкой с момента ее ухода с севера от Киева. Однако риск нанесения высокоточных ударов по приоритетным объектам на всей территории Украины сохраняется", – говорится в сообщении.

Реклама

В ведомстве также отметили, что на восточной границе Украины продолжает расти военное присутствие армии РФ, боевые действия на Донбассе усиливаются из-за того, что войска оккупантов пытаются прорвать оборону.

"Российские атаки на города по всей Украине показывают их намерение попытаться помешать передвижению украинских подкреплений и вооружений на восток страны", – отметили в разведке Британии.

Война в Украине

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что жителям Киева нужно понимать, что угроза ракетного удара по столице Украины будет оставаться до последнего дня войны. Масштабы разрушений в Киеве будут зависеть от работы украинской ПВО.

Реклама

Утром 16 апреля с самолетов Су-35 российские оккупанты нанесли ракетные удары по Львовской области. Подразделения зенитных ракетных войск Воздушного командования "Запад" Воздушных сил ВС Украины уничтожили четыре крылатые ракеты. Истребители оккупантов взлетали с аэродрома Барановичи.

Вчера поздно вечером произошел "прилет" по хозяйственной инфраструктуре в одном из сел под Полтавой. Разрушены здания. А самое страшное – один человек погиб, еще один ранен, но без госпитализации.

В Днепровском районе Днепропетровской области попали две российские ракеты. В результате полностью разрушена не работавшая птицефабрика – на территории никого и ничего не было.

Реклама

Также поздно вечером 15 апреля оккупанты ударили по аэродрому в Александрии в Кировоградской области. В результате обстрела погибли и ранены люди.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 20 апреля
1
Личный состав 20900
Личный состав
2
Самолеты 171
Самолеты
3
Вертолеты 150
Вертолеты
4
Танки 815
Танки
5
ББМ 2087
ББМ
6
Артиллерия 391
Артиллерия
7
Средства ПВО 67
Средства ПВО
8
РСЗО 136
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 165
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1504
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Адам Горбатюк – заслуженный артист Украины из Луцка, музыкант, а ныне – боец ​​Нацгвардии, пулеметчик. Как и в 2015 году, сейчас тоже записался добровольцем. И в окопах он не только воюет с врагом, но и не оставляет любимое дело – поет для побратимов, поднимая боевой дух.
История героя
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Герої не вмирають!

Лично уничтожил две вражеские БМД. Владимир Балюк - десантник, позывной "Балу", главный сержант роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Отражая атаку врага, с помощью “Джавелина” взорвал две боевые машины десанта россиян, после чего наступление оккупантов захлебнулось. Погиб в том же бою. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
Владимир Зеленский Президент Украины
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
28,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
28,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
28,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять