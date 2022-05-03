У знищеного російського окупанта знайшли квиток в один кінець (фото)

Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ знищили підрозділ російських окупантів і показали трофеї.
"Серед особистих речей знищених загарбників був електронний проїзний документ рейсом Уфа – Чебаркуль. І це був квиток в один кінець!" – йдеться в повідомленні на сторінці 79-ї ОДШБ у Facebook.
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Також зазначається, що на даний час підрозділи Миколаївської бригади разом з іншими військовими частинами Десантно-штурмових військ Збройних Сил України продовжують знищувати сили російських окупантів на всіх основних напрямках.
Названі загальні втрати окупантів
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.05 орієнтовно складають:
- особового складу – близько 24 200 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1062 (+14) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 2567 (+48) од.,
- артилерійських систем – 475 (+16) од.,
- РСЗВ – 162 (+10) од.,
- засобів ППО – 80 (+0) од.,
- літаків – 194 (+0) од.,
- вертольотів – 155 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1843 (+19) од.,
- кораблів/катерів – 10 (+2) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 291 (+20),
- спеціальної техніки – 38 (+0),
- крилатих ракет – 84 (+0).