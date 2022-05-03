У знищеного російського окупанта знайшли квиток в один кінець (фото)

Українські десантники показали речі знищених військових РФ

Українські десантники знищили черговий підрозділ окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ знищили підрозділ російських окупантів і показали трофеї.

"Серед особистих речей знищених загарбників був електронний проїзний документ рейсом Уфа – Чебаркуль. І це був квиток в один кінець!" – йдеться в повідомленні на сторінці 79-ї ОДШБ у Facebook.

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Також зазначається, що на даний час підрозділи Миколаївської бригади разом з іншими військовими частинами Десантно-штурмових військ Збройних Сил України продовжують знищувати сили російських окупантів на всіх основних напрямках.

Названі загальні втрати окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.05 орієнтовно складають: