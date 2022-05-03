У уничтоженного российского оккупанта нашли билет в один конец (фото)

Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожили подразделение российских оккупантов и показали трофеи.
"Среди личных вещей уничтоженных захватчиков был электронный проездной документ рейсом Уфа – Чебаркуль. И это был билет в один конец!" – говорится в сообщении на странице 79-й ОДШБ в Facebook.
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Также отмечается, что в настоящее время подразделения Николаевской бригады вместе с другими воинскими частями десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины продолжают уничтожать силы российских оккупантов по всем основным направлениям.
Названы общие потери оккупантов
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 03.05 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 24 200 (+400) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1062 (+14) ед.
- боевых бронированных машин ‒ 2567 (+48) ед.
- артиллерийских систем – 475 (+16) ед.
- РСЗО – 162 (+10) ед.
- средств ПВО – 80 (+0) ед.
- самолетов – 194 (+0) ед.
- вертолетов – 155 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 1843 (+19) ед.
- кораблей/катеров – 10 (+2) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 (+20),
- специальной техники – 38 (+0),
- крылатых ракет – 84 (+0).