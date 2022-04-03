Туреччина запропонувала варіант евакуації маріупольців – експерт пояснив, чому РФ відмовиться

Окупантам вигідніше тероризувати мешканців Маріуполя, ніж відпустити їх, ще й і з залученням третьої сторони, – заявив Жданов

Олег Жданов пояснив, чому РФ не вигідна евакуація людей з Маріуполя / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія, найімовірніше, відмовиться від пропозиції Туреччини выдправити свої судна, щоб евакуювати мешканців Маріуполя. У окупантів на це, як мінімум, дві причини: Туреччина підтримує Україну, провал плану РФ, якщо місто спорожніє.

Про це військовий експерт Олег Жданов повідомив у інтерв'ю телеведучому Володимиру Полуєву на Youtube-каналі "Україна 24".

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Жданов заявив, що пропозиція Туреччини хороша і прийнятна з боку гуманітарного права.

"Але я думаю, що навряд чи Росія погодиться на таку пропозицію, тому що Туреччина постачає нам зброю. Росіяни будуть боятися, що це може статися і цього разу. Вони ж не зможуть повністю контролювати турецькі судна – навантаження, розвантаження", – сказав він.

Експерт додав, що Росія не зможе використати спорожнілий Маріуполь для своєї головної мети – змусити Україну здатися.

"Плюс тоді валиться головна мета Російської Федерації – вбити це місто повністю, зробити друге Алеппо, щоб примусити Україну до капітуляції на умовах Росії", – пояснив Жданов.

Пропозиція Туреччини

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що країна готова виділити судна для організації евакуації цивільних і поранених з Маріуполя морем.

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Як пише Anadolu, пропозицію Туреччини вже довели до відома військового аташе РФ. Ініціативу також передали до Москви через військового аташе Туреччини.

Міністр також повідомив про активні контакти з РФ та Україною та з питання безпечного виходу турецьких суден з українських портів.