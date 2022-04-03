Окупанти пообіцяли евакуацію іноземців з Маріуполя — ЗМІ

У РФ кажуть, що евакуація відбудеться 3 квітня

Для проведення гумоперації ЗС РФ з 00.00 (за московським часом) 3 квітня відкривають гуманітарний коридор з Маріуполя до Бердянська/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міноборони РФ повідомило, що окупанти обіцяють забезпечити евакуацію іноземців з Маріуполя до Бердянська.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Повідомляється, що президент Росії Володимир Путін на прохання президента Туреччини Таїпа Ердогана ухвалив рішення про евакуацію іноземців з Маріуполя до Бердянська.

"Для проведення гумоперації ЗС РФ з 00:00 (за московським часом) 3 квітня відкривають гуманітарний коридор з Маріуполя до Бердянська і гарантують неухильне дотримання "режиму тиші" на маршруті руху", — пише росЗМІ.

"Укрзалізниця" опублікувала евакуаційні рейси на 3 квітня

"Укрзалізниця" продовжує евакуацію українців у безпечні населені пункти. Компанія оприлюднила графік евакуаційних потягів на 3 квітня.

Як курсуватимуть евакуаційні потяги?

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